Lidio Lopes espera homologação do Mais Brasil

“Assim que foi homologada a fusão com o PTB vamos reunir com os cinco prefeitos e os 35 vereadores do Patriota para dfinir se iremos entrar no Mais Brasil ou se seguiremos para outro destino”. Esta foi a afirmação do deputado estadual Lídio Lopes presidente regional do Patriota mas já sinalizando que não deve permanecer na sigla a ser criada e afirmando que provavelmente permanecerão sem partido até que possam definir a participação nas futuras eleições.

Lídio Lopes afirmou que a idéia é que se torme uma decisão conjunta que permita a ele, a sua esposa e os 35 vereadores do partido em todo o estado entrarem na mesma agremição o que poderia garantir amior peso para o grupo. A expectativa é de que a homologaçãio ocorra já no mês de abrirl quando será criado o o Mais Brasil que provavelmente ficará cob o comando do ex-senador Delcídio Amaral que atualmente é o presidente do PTB em Mato Grosso do Sul.

O deputado Lidio Lopes admitiu que, apesar de ter uma amizade de muitos anos com o ex-senador Delcídio Amaral não foi procurado por ele para articuçlar uma possível permanência no novo partido. “Não fomos procurados pelo senador e por enquanto a minha intenção é procurar o presidente nacional do Patrioata Ovasco Resende para saber fcomo deverá ficar a articulação pela fusão com o PTB e somente depois disso tomaremos nossa decisão”, afirmou Lídio lopes.

Lídio Lopes também confirmopu que tem conversados com diversos partidos dentre eles o PSDB e o PP mas por enquanto nada foi decidido e uma decisão nesse sentido só seria tomada e anunciadfa a partir da consumação da homologação da fusão. O processo de fusão assegurar a abertura de um,a janela para os filiados dos partidos envolvidos e appós a filiação não seria permitia uma nova mudança antes de 2024 para quem deseja concorrer na eleição do ano que vem ou e, 2026 para quem concorrerá no pleito ´revisto para aquele ano.

