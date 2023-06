Os partidos estão pensando na corrida eleitoral de 2024 e a nova presidência do PSB será empossada na próxima sexta (30), com o Paulo Duarte a frente do partido. O evento será na Câmara municipal às 19h com a presença de autoridades e políticos. Novas filiações também estão previstas.

Aguardando a janela para a mudança de partido, o vereador Marcos Tabosa já sinalizou que irá para o PSB assim que abrir a janela partidária. Ele está atualmente no PDT e não permanecerá.

O PSB tem o presidente da Casa, Carlos Augusto Borges na Câmara da Capital e tem a pretensão de fazer mais duas cadeiras na próxima eleição.

Carlão ainda não confirmou em qual cadeira concorrerá no próximo pleito, se como vereador ou ao cargo do executivo de Campo Grande. Acesse também: Assembleia Legislativa de MS entra de recesso nos dias 17 a 31 de julho

