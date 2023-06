Assembleia Legislativa de MS entra de recesso nos dias 17 a 31 de julho

Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) entrará de recesso nos dias 7 de julho e 31 de julho, conforme divulgado pelo regimento interno da Casa de Leis.

Os trabalhos legislativos retornam somente no dia 1º de agosto. Ao retornar no próximo mês, os deputados devem analisar os projetos de leis, indicações e requerimentos.

Até o momento, estão programadas seis sessões no mês de julho e duas reuniões da CCJR (Comissão de Constituição de Justiça e Redação).

