Governador defende avanço do agronegócio como um guia do futuro do país

A terceira edição do Interagro (Encontro de Inovação Tecnológica do Agronegócio), que começou na noite de ontem (22) em Campo Grande contou com o governador Riedel que o setor passa a ser um guia para o futuro da nação.

“Um dos grandes fatores de sucesso do agro é a capacidade de incorporar tecnologia e de gerar lideranças, de se inserir na política, de preparar pessoas para assumir não só propriedades rurais, mas assumir negócios de vulto, de tamanho, negócios inseridos em uma discussão que o mundo cobra, em um ambiente extremamente complexo”, destaca Riedel em trecho de seu discurso, fazendo alusão a diretrizes da economia internacional, como a sustentabilidade.

Também elogiando a programação do evento, que traz “alto atual e que está palpitando no coração dos produtores” para três dias de discussão, Riedel aponta que a nova geração de gestores do agronegócio chega preparada para assumir a responsabilidade de guiar o setor.

“Isso eu não tenho dúvida que faz a diferença no Brasil. O agro brasileiro é novo, moderno, produtivo, eficiente e competitivo, apesar de todos os desafios”, frisa, lembrando ainda a evolução do setor nos últimos 40 anos. “É fruto de uma concentração de esforços”.

Riedel ainda defendeu que seja debatido temas também como a preservação ambiental lembrando do inventário de carbono. “Não sabiamos o que podia acarretar aquilo, mas sabiamos que estavamos no caminho certo. Nós temos um ativo, somos preservacionistas sim, respeitamos a biodiversidade”, diz o governador, lembrando ainda o trabalho feito para dar segurança ao trabalho no campo.

"Não há progresso sem tranquilidade, não há progresso sem paz", conclui.