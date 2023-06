Interagro inicia curso de operação de drone agrícola

O Interagro começou na noite de ontem (22) e prossegue até amanhã (24) no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, no Parque dos Poderes, em Campo Grande. Tanto as inscrições para o curso de drones, como as inscrições para o Interagro podem ser feitas pelo site interagro2023.com.br. Principal evento voltado ao agronegócio de Mato Grosso do Sul,O Interagro 2023, iniciou nesta sexta-feira (23) o curso de pilotagem de drones agrícolas. A formação tem parte teórica e prática e busca preencher uma lacuna do mercado agro, qualificando mão de obra.

“É uma importante oportunidade para prestadores de serviço e agricultores que querem conhecer a tecnologia para usar nas lavouras, de forma profissional. O agro tem cada vez mais se polido em relação às ferramentas de precisão e o drone passou a ser uma ferramenta, aliada ao produtor, mas que precisa ser pilotado com responsabilidade e com as credenciais necessárias, inclusive as exigidas pela Anac”, afirma o presidente do SRCG (Sindicato Rural de Campo Grande), Alessandro Coelho, um dos organizadores do curso, juntamente com a MS Drones.

A capacitação será ministrada pelo instrutor George Longhitano, mestre em geoprocessamento pela USP, diretor da G drones e com quase duas décadas de atuação no mercado. O curso será dividido entre teoria e a prática, e contará com quatro módulos, entre eles, mapeamento e pulverização. Ao final da capacitação, os alunos contarão com certificado, com carga horária de 16h/aula.

