Ministro anuncia permissão de entrada de garrafas de água em shows

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, anunciou que, a partir deste sábado (18), será permitida a entrada de garrafas de água em shows, e a bebida deverá ser disponibilizada gratuitamente em situações de alta exposição ao calor. Segundo o ministro, a medida entra em vigor imediatamente, e a Secretaria Nacional do Consumidor será responsável pela fiscalização, contando com a colaboração de Estados, Municípios e a atuação da Polícia, se necessário.

“A partir de hoje, por determinação da Secretaria do Consumidor do Ministério da Justiça, será permitida a entrada de garrafas de ÁGUA de uso pessoal, em material adequado, em espetáculos. E as empresas produtoras de espetáculos com alta exposição ao calor deverão disponibilizar água potável gratuita em ‘ilhas de hidratação’ de fácil acesso”, escreveu em suas redes sociais.

O anúncio ocorreu após mil pessoas desmaiaram, e uma fã vir a óbito durante o primeiro show de Taylor Swift no Brasil, realizado no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro, na noite de sexta-feira (17). Flávio Dino orientou o secretário Nacional do Consumidor, Wadih Damous, a adotar medidas cabíveis em relação às denúncias de falta de água nos eventos e ressaltou a necessidade de bebedores e permissão para a entrada de garrafas plásticas de água, destacando a responsabilidade das produtoras de shows nesse aspecto.

Damous afirmou que a medida é emergencial e que as circunstâncias do ocorrido durante o show serão investigadas, com a devida atribuição de responsabilidades.