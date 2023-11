Jovem de MS morre em show da cantora Taylor Swift no Rio de Janeiro

A jovem Ana Clara Benevides, de 23 anos, morreu na noite desta sexta-feira (17), após passar mal durante show da cantora norte-americana Taylor Swift, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Ana Clara era natural do município de Sonora, em Mato Grosso do Sul.

Conforme informações da Folha de S. Paulo, ela desmaiou dentro do estádio e chegou a passar por atendimento médico com tentativas de reanimação durante 40 minutos e foi levada para o Hospital Municipal Salgado Filho, mas não resistiu. A causa da morte foi uma parada cardiorrespiratória. Com um público de mais de 60 mil pessoas, Ana estava na grade e acabou desmaiando.

Nas redes sociais, a jovem chegou a fazer diversas postagens sobre o show, em contagem regressiva para o evento. Ela cursava psicologia na UFR (Universidade Federal de Rondonópolis), no Mato Grosso e a atlética do curso do qual ela era diretora publicou uma nota sobre o ocorrido.

“Nossas sinceras condolências à família e amigos neste momento difícil. Que encontrem conforto nas lembranças e no amor que ela deixou como legado”, diz a postagem.

Calor e desmaios

Ainda segundo reportagem da Folha, bombeiros relataram que em torno de mil fãs desmaiaram devido ao calor do Rio de Janeiro, onde a sensação térmica registrada no local do show foi de 60°C. Além disso, presentes também vomitaram por conta da alta temperatura, que causou desidratação. Era proibida a entrada de garrafas de água no estádio, o que revoltou os fãs. Benivides, assim como milhares de outras pessoas, esperavam na filha desde as primeiras horas da manhã, com objetivo de conseguir melhores lugares durante o show.

Fãs iniciaram nas redes sociais a hashtag #JUSTIÇAPORNA, e entraram com a campanha “Lei Ana Benevides: água gratuita em eventos”, para pressionar as organizadoras e produtores de eventos a garantir a distribuição gratuita de água. “Os consumidores do Brasil estão esgotados de serem desrespeitados por empresas milionárias que não se preocupam com o consumidor”, diz o abaixo-assinado.

“Infelizmente Ana precisou morrer para que nossa voz fosse ouvida. Cansei de ir em shows e eventos onde o pedido por um pouco de água foi ignorado. Pessoas passando mal e amigos próximos, tudo por conta do descaso. Água é o mínimo que merecemos”, declara um perfil.

O presidente da Embratur e ex-deputado federal, Marcelo Freixo, publicou nas redes sobre o caso, pedindo esclarecimentos sobre a morte da jovem. “O Brasil passa por uma onda de calor severa e a sensação térmica durante o show foi de 60 graus. Mesmo assim, a empresa organizadora do evento, a T4F, não permitiu a entrada de garrafas com água nem disponibilizou bebedouros gratuitos. Mais de 1 mil pessoas desmaiaram segundo reportagem da Folha. Esperamos que o caso seja apurado e novas medidas sejam adotadas para que tragédias como a de Ana não se repitam.”.

O ministra da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, também publicou nas redes, e disse ser inaceitável que pessoas morram em eventos devido à falta de acesso à água. “Orientei o Secretário Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, Wadih Damous, a adotar providencias – ainda hoje – quanto as denúncias de vedação ou ausência de disponibilidade de água para os consumidores que foram ou irão a shows durante essa imensa onda de calor que o Brasil atravessa. O Código de Defesa do Consumidor exige que os serviços sejam seguros e adequados a saúde”.

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), disse que entrará em contato com a produtora para fazer mudanças na organização. Paes lamentou a morte da estudante de psicologia. “Inaceitável a perda da vida de uma jovem ontem no show no Engenhão. Obviamente, ainda estamos apurando mais detalhes das circunstâncias do ocorrido”, disse o político.

Ele ainda afirmou que enviará mais ambulâncias de atendimento e vai determinar que pontos de entrega de água gratuitamente sejam reforçados. “Já determinei ao Chefe Executivo de Operações do município que exija providências junto a produção do show”, pontuou.

“Posso adiantar as seguintes medidas que eles devem anunciar ainda na manhã de hoje: antecipar a entrada em 1h e ocupar o anel de circulação para tirar o público do sol; novos pontos de distribuição de água; aumento de número de brigadistas; aumento de ambulâncias”, concluiu Paes.

Manifestação

Taylor Swift se manifestou nas redes sociais. Em carta escrita a mão, a cantora disse estar devastada com a morte de Ana Clara. “Eu não posso acreditar que estou escrevendo essas palavras, mas é com meu coração devastado que eu digo que perdemos uma fã no começo desta noite, antes do meu show. Eu não posso nem acreditar o quão devastada eu estou por isso. Tenho pouquíssimas informações, mas sei que, de fato, ela era incrivelmente bonita e muito nova”, publicou a cantora.

“Eu não vou conseguir falar sobre isso no palco porque me sinto sobrecarregada com o luto, só ao tentar falar sobre isso. O que eu quero dizer agora é, sinto muitíssimo pela perda e meu coração partido está ao lado da família e dos amigos. Esta é a última coisa que se quer pensei quando decidi trazer esta turnê ao Brasil”, conclui a mensagem.

Vídeos gravados por fãs presentes no show mostram que a própria artista precisou parar o espetáculo em mais de um momento para pedir que copos de água fossem distribuídos.

Taylor Swift pediu apoio do Estádio para distribuir água no show do começo ao fim, mas só teve ajuda da própria equipe. Seguimos sem pronunciamento. @t4f @EstNiltonSantos pic.twitter.com/X2mndvr4Ve — Info Taylor Brasil (@InfoSwiftBrasil) November 18, 2023

momento em que a própria taylor interrompe o show para pedir que levassem água para os fãs pic.twitter.com/fjHvnmIE4R — nala (@folkcruels) November 18, 2023

A T4F (Tickets For Fun) organizadora do evento no Brasil, emitiu uma breve nota sobre o corrido, sem se comprometer com o caso. “É com muita tristeza que informamos o falecimento de Ana Clara Benevides Machado, 23 anos. Na noite de ontem, Ana Clara se sentiu mal e foi prontamente atendida pela equipe de brigadistas e paramédicos, sendo encaminhada ao posto médico do Estádio Nilton Santos para o protocolo de primeiros socorros. Diante do quadro, a equipe médica optou pela transferência ao Hospital Salgado Filho, onde, após quase uma hora de atendimento emergencial, veio infelizmente a óbito. Aos familiares e amigos de Ana Clara Benevides Machado nossos sinceros sentimentos”.

O show da sexta-feira foi o primeiro de três shows da artista no Engenhão. O próximo será neste sábado, 18. Segundo a empresa Climatempo, a temperatura ainda vai aumentar. A máxima prevista para este sábado no Rio é de 42ºC.

Em São Paulo, os shows estão agendados para os dias 24, 25 e 26 de novembro.