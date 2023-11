Domingo com possibilidade de tempestades em algumas regiões de MS

A previsão do tempo para hoje (19) é de instabilidade com probabilidade de chuvas e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo em boa parte do Estado.

Conforme informações do Centro de Monitoramento Tempo e Clima, as instabilidades ocorrem devido ao intenso fluxo de calor e umidade vindo da Amazônia, aliado ao avanço de uma frente fria oceânica. A atuação dessa área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai favorece a formação de nuvens e chuvas em Mato Grosso do Sul.

Hoje estão previstas temperaturas mínimas entre 22/24°C e máximas de até 32°C nas regiões sul e leste do estado. Para as regiões pantaneira e sudoeste mínimas entre 26/28°C e máximas de até 37°C. Para as regiões norte e bolsão, temperaturas mínimas entre 23/25°C e máximas de até 37°C. Já em Campo Grande, a temperatura mínima prevista é de 25°C e máximas de até 31°C. Nestes dias, os ventos atuam do quadrante norte com velocidades entre 40/60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60km/h

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.