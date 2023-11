Desembargadora fala sobre discriminação nas relações de trabalho

A Coordenadora Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, Desa. Jaceguara Dantas da Silva, ministrou palestra no simpósio “O Assédio e a Discriminação de Gênero, Raça e Religião nas relações de trabalho”.

O evento está sendo realizado em Campo Grande desde quarta-feira (15) e termina nesta sexta-feira, 17 de novembro, sob a organização da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados da Justiça Militar da União (ENAJUM).

Com o tema “Políticas públicas de enfrentamento ao assédio e à discriminação”, a desembargadora foi a responsável pela palestra magna na abertura do evento, realizada no auditório do Bioparque Pantanal.

Além de oferecer informações atualizadas sobre as leis de proteção aos trabalhadores, o evento visa compartilhar experiências pessoais e profissionais, promover debates construtivos, capacitar os participantes com ferramentas práticas para implementar mudanças positivas e criar um ambiente inclusivo para o diálogo.

A programação do simpósio contempla palestras, mesas-redondas e bate-papos. Por meio desses formatos, especialistas, pesquisadores e profissionais da área tem a oportunidade de compartilhar suas experiências e estratégias bem sucedidas em direção a um ambiente de trabalho mais tolerante e respeitoso no tocante à diversidade.

Leia mais: TJMS é o melhor entre os TJs de pequeno porte e segundo entre todos do país

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.