Ministra acompanha Camila Jara e proteção das mulheres é pauta na “boca da urna”

“Nós temos investido na investigação do empoderamento das mulheres”, diz Cida Gonçalves, do Ministério das Mulheres

A candidata à prefeitura de Campo Grande pelo PT, Camila Jara, votou por volta das 9h neste domingo de eleição (6), na Escola Estadual São Francisco, acompanhada da ministra Cida Gonçalves, do Ministério das Mulheres. Juntas, disseram que a principal pauta a ser defendida é a defesa e segurança das campo-grandenses.

Cida vota na Capital é importante lembrar que ela atuou em diferentes frentes de políticas públicas para mulher em Mato Grosso do Sul, no governo do José Orcírio Miranda dos Santos, o Zeca do PT, que hoje é deputado estadual e candidato a vice da Camila. Ela valorizou a candidatura de uma mulher à prefeitura e que isso é um dos objetivos do plano de governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Lula (PT).

“Nós temos investido na investigação do empoderamento das mulheres, de ter mulheres nos espaços de poder. Também precisamos de prefeitas que tenham compromisso com as políticas públicas que o presidente Lula implementou no país”, destaca.

Positiva com os resultados da campanha, Camila aproveitou para defender maior participação feminina nas urnas e o seu projeto de governo. “Nós estamos prontos para o segundo turno, para sair vitoriosos e construir uma campo grande que seja mais acolhedora, mais humana e que realmente seja pensada por uma mulher que tem coragem de encarar nossas igualdades. Eu estou aqui do lado da nossa Ministra das Mulheres, que está trazendo um avanço. Campo Grande é uma capital extremamente violenta para se ser mulher”, apontou.

Ela termina convidando seu eleitorado para acompanhar a apuração dos votos na Rua 14 de Julho. “Foi uma campanha cheia de desafios, porque a gente estava lutando contra muitas máquinas, mas é uma campanha onde as pessoas sentem a esperança. Onde as pessoas se identificam com as pautas, nós desenvolvemos propostas com muitos especialistas e com toda certeza a gente está muito feliz com todos os resultados que a gente está colhendo até aqui. Convidamos toda a população para acompanhar junto com a gente no Festival da Esperança lá na 14 para que a gente possa então dar início a essa nova caminhada”.

Por Kamila Alcântara e Carol Chaves

