Mulher é encontrada morta com sinais de fachadas no Bairro Zé Pereira, na Capital

Uma mulher, identificada Regina Fátima Monteiro de Arruda, de 52 anos, foi encontrada morta na manhã deste domingo (6), com diversos ferimentos de faca, em sua residência na Rua Macarai, no Jardim Zé Pereira, região oeste de em Campo Grande.

A Polícia Militar foi acionada por vizinhos que escutaram gritos de socorro vindos da casa. A Delegacia Especializada de Repressão a Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) estão investigando o caso.

De acordo com uma vizinha, por volta das 5h da manhã, ela começou a ouvir gritos de socorro e chamou imediatamente a Polícia Militar. Uma viatura chegou ao local, mas, como os gritos cessaram, os policiais foram embora após baterem palmas e não serem atendidos. Incomodado com a situação, um vizinho insistiu e acionou a PM novamente, afirmando que algo de errado havia acontecido.

Quando os policiais retornaram à residência e buscaram, encontraram Regina morta em um dos cômodos da casa, com diversos ferimentos de faca. As roupas da pessoa que cometeu o crime, sujas de sangue, foram deixadas no local, indicando que o autor do crime trocou de roupa antes de fugir.

A vítima morava apenas com o filho de 16 anos, que até o momento não foi localizado. Os vizinhos acreditam que o adolescente pode ter sido o autor do crime, citando um histórico de agressões sofridas pelo jovem, que era frequentemente agredido pela mãe, que, segundo relatos, tinha problemas com o alcoolismo.

“O menino trabalhava como Mirim e era bastante tranquilo. A mãe pegava todo o salário dele, mas, ao que parece, ele não usava drogas. Pode ter sido uma ação de fato”, comentou um dos vizinhos. O pai do jovem está preso há muitos anos.

A polícia segue investigando o caso, e o desfile do adolescente é tratado como uma das principais linhas de apuração. A ambiente está abalada com o ocorrido, e a comunidade aguarda mais informações.

Com informações do repórter Antônio Almeida

