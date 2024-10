Eleitores de Três Lagoas vão às urnas neste domingo para eleger 42º prefeito e 15 vereadores

Neste domingo (6), a população de Três Lagoas participa das eleições municipais para escolher o chefe do Executivo e 15 vereadores que representarão a cidade pelos próximos quatro anos. Ao todo, 86.968 eleitores estão aptos a votar, distribuídos em 31 locais de votação distribuídos por escolas e instituições da cidade. Os eleitores eleitorais abrirão das 7h às 16h, no horário local.

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) destacou a importância de os eleitores verificarem seus locais de votação com antecedência para evitar transtornos no dia da eleição. A consulta pode ser feita no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ou através do aplicativo e-Título , disponível para smartphones.

Uma mudança significativa neste pleito é a alteração do local de votação para aqueles que costumavam votar na Escola Estadual Professor João Magiano Pinto (JOMAP) . Devido às reformas na instituição, essas extremamente foram profundas para a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Três Lagoas (APAE) . Os eleitores que votaram no JOMAP deverão confirmar o novo local para evitar contratempos.

Em apoio à participação cidadã, a prefeitura de Três Lagoas anunciou que o transporte público será gratuito no dia da eleição. A medida estará em vigor das 7h às 18h, abrangendo todas as linhas de ônibus da cidade, facilitando o deslocamento dos participantes. O objetivo é garantir que todos possam exercer o direito ao voto sem enfrentar barreiras logísticas.

A ação foi coordenada entre a prefeitura e as empresas de transporte locais, tem o objetivo de promover uma participação mais ampla da população nas eleições, facilitando o acesso ao transporte. Com isso, as autoridades esperam uma presença significativa dos participantes nas urnas, fortalecendo o processo democrático e garantindo uma escolha inclusiva e acessível para todos.

