Resultado das eleições em MS tem previsão de ser anunciado até às 19h

Hoje (06), é dia de votação para as eleições de 2024 e a previsão é que o resultado das eleições em Mato Grosso do Sul seja anunciado até às 19h da noite.

A votação teve inicio às 07h e será encerrada às 16h. Conforme a previsão da Justiça Eleitoral, a apuração dos votos deve ser concluída em até três horas após o encerramento.

Na Capital, as chances são altas de um segundo turno entre os candidatos Adriane Lopes (PP), Beto Pereira (PSDB) e Rose Modesto (União Brasil), que aparecem em destaque nas intenções de votos das pesquisas eleitorais.

Caso houver segundo turno nas eleições, a votação ocorrerá no dia 27 de outubro.

