Medalha Coronel PM Adib Massad será entregue em sessão solene nesta terça-feira

Servir e proteger. Todos os anos, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) realiza sessão solene em homenagem aqueles que arriscam a vida para manter a população segura. Nesta terça-feira (19), às 19h, o Plenário Deputado Júlio Maia será palco da solenidade para entrega do Diploma de Mérito e da Medalha Coronel PM Adib Massad.

As honrarias foram instituídas pela Resolução 31 de 2017 , de autoria do deputado Coronel David (PL), e visam reconhecer a atuação de pessoas ou entidades que tenham prestado relevantes serviços à Segurança Pública de Mato Grosso do Sul.

Conhecido por sua atuação na fronteira de Mato Grosso do Sul, Coronel Adib Massad nasceu em 22 de abril de 1929. Ele iniciou a carreira policial em 1953, quando ingressou na Polícia Militar de Mato Grosso. Três anos depois, tornou-se delegado em Cáceres. Também atuou em Poxoréu, Rondonópolis, Dom Aquino, Jardim, Paranaíba e Porto Murtinho.

Adib esteve no comando do antigo Grupo de Operações de Fronteira (GOF), hoje Departamento de Operações de Fronteira (DOF), em Dourados, na década de 1990. Nesse período, ganhou notoriedade por sua atuação no combate ao crime organizado. Coronel Adib faleceu no dia 3 de março de 2021, aos 91 anos.

A solenidade será aberta ao público e poderá ser acompanhada presencialmente ou pela transmissão ao vivo pelas mídias sociais e no Portal da ALEMS.

A Assembleia Legislativa está localizada na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, Jardim Veraneio, Parque dos Poderes, Bloco 9, em Campo Grande.

Com informações da Agência Alems

