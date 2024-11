Semana começa com calor intenso e possibilidade de chuva em Mato Grosso do Sul

A semana em Mato Grosso do Sul começa sob forte calor e com possibilidade de chuvas isoladas em várias regiões. A segunda-feira (18) promete altas temperaturas, variando de 26°C a 36°C, além de céu aberto predominantemente em várias cidades.

Em Campo Grande, o dia amanheceu com 26°C, e a temperatura máxima pode atingir 31°C ao longo do dia, índice que se repete na terça-feira (19). Já na quarta-feira (20), feriado do Dia da Consciência Negra, a máxima tende a ser um pouco mais amena, não ultrapassando os 29°C. Durante toda a semana, há previsão de pancadas de chuva que podem refrescar o clima na região.

No sul do Estado, Ponta Porã inicia a semana com máxima de 30°C, enquanto em Dourados o calor chega a 34°C. Já na região pantaneira, Aquidauana registra até 33°C, enquanto Corumbá e Coxim têm máximas de 32°C, e Porto Murtinho, 31°C.

Outras cidades também enfrentaram temperaturas elevadas nesta segunda-feira. Nova Andradina, Ivinhema e Naviraí lideraram com 36°C, seguidas por Bataguassu, com 35°C. Três Lagoas e Maracaju registram 34°C e 33°C, respectivamente. Já Bonito atinge 31°C, enquanto Costa Rica e São Gabriel do Oeste ficam com 29°C, e Chapadão do Sul apresenta a menor máxima, com 28°C.

Apesar da presença predominante de calor, pancadas de chuva ao longo da semana podem proporcionar alívio e aumentar a umidade do ar, especialmente em áreas mais afetadas pelo clima seco nos últimos meses. A recomendação é para que os moradores se mantenham hidratados e atentos às mudanças bruscas no clima.

Com informações do Inmet

