Assistência a idosos terá prestação de contas na Câmara da Capital

Acontece nesta segunda-feira (18), audiência pública na Comissão Permanente de Assistência Social e do Idoso da Câmara Municipal de Campo Grande, para prestação de contas do Primt (Programa de Inclusão ao Mercado de Trabalho).

A prestação de contas será feita de acordo com as disposições do artigo 17 da Lei n. 6.923, de 14 de setembro de 2022, que estabelece diretrizes para a execução e acompanhamento das políticas públicas de inclusão no município.

O objetivo da audiência é apresentar o relatório de gestão do programa, um projeto da Funsat (Fundação Social do Trabalho de Campo Grande), que visa promover a inclusão social e a inserção de pessoas em situação de vulnerabilidade no mercado de trabalho.

A Comissão Permanente de Assistência Social e do Idoso é composta pelos vereadores Clodoilson Pires (presidente), Valdir Gomes (vice), e os membros Dr. Sandro, Betinho e Edu Miranda.