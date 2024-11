Mulher é vítima de feminicídio em Naviraí

Na madrugada de ontem (17), Sueli Maria Conceição da Silva, de 56 anos, foi assassinada a facadas em Naviraí, município localizado no sul de Mato Grosso do Sul, a 358 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações preliminares, o ex-companheiro de Sueli, de 45 anos, é o principal suspeito pelo crime. De acordo com relatos dos familiares e amigos da vítima, o homem não aceitava o fim do relacionamento e por isso teria praticado o crime.

Moradores inconformados, foram até a casa do suspeito e o agrediram com pedradas e pauladas, principalmente na região da cabeça. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados e o homem foi levado para o Hospital de Naviraí.

Após receber alta, o suspeito será encaminhado para a delegacia do município, onde o caso está sendo investigado e, se confirmada a autoria do crime, será autuado em flagrante por feminicídio.

