MDBbistas brigam pela segunda vaga para assembleia

A última pesquisa divulgada na terça-feira (13), mostra o retorno do MDB na Assembleia legislativa com novos nomes e nomes consolidados na política do Estado.

Segundo a pesquisa ranking, o partido deve eleger de dois a três candidatos resgatando nomes como Junior Mochi e propondo Dr Flávio Barbosa que encabeçam a lista mdbista que disputam a vaga na ALEMS.

A briga pela segunda cadeira que o partido poderá fazer está entre Junior Mochi, Dr. Flavio Barbosa e Diogo Bossay com 0,50% das intenções de votos e Fabiano Reis vem em terceiro lugar com 0,40%.

A amostra foi realizada de acordo com os dados populacionais disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referentes ao Censo 2010 e TSE/TRE-MS 31/08/2022.

