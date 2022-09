Projeto realiza live sobre prevenção ao suicídio no Setembro Amarelo

O mês de setembro é marcado pelas campanhas de prevenção ao suicídio. Conhecido como “Setembro Amarelo”, a campanha foi criada no Brasil em 2015, pelo CVV (Centro de Valorização a Vida), CFM (Conselho Federal de Medicinal) e ABP (Associação Brasileira de Psiquiatria). Neste ano o lema é “A vida é a melhor escolha!” e diversas ações já estão sendo desenvolvidas.

De acordo com dados do SIM (Sistema de Informações sobre Mortalidade), em 2020, 244 pessoas cometeram suicídio no Estado. São 20 mortes por mês ou cinco por semana. Segundo a Sejusp (Secretária de Estado de Justiça e Segurança Pública), em 2022 foram 170 casos de suicídio, sendo 42 registrados em Campo Grande e cinco deles no mês de setembro.

Como forma de auxílio e conscientização sobre o tema, o projeto P.A.P.O (Programa de Atendimento Psicológicos Onff-Line) realiza uma live na próxima segunda-feira (19), no mês de prevenção ao suicídio.

O grupo realiza atendimentos para todas as idades. No caso de interessados menores de idade, é preciso ter uma autorização dos pais/responsáveis, uma exigência dos Conselhos Federal e Regionais de Psicologia. O trabalho do grupo foi fundamental durante a pandemia e continua com o apoio psicológico após o período.

Dados da Associação Brasileira de Psiquiatria mostram que cerca de 50 milhões de pessoas no mundo sofrem de algum tipo de doença mental. E os diagnósticos são variados: depressão, transtornos de humor, déficit de atenção, ansiedade, entre outros. São doenças que podem afetar todas as faixas etárias, de crianças a idosos.

O programa relata que os temas principais abordados são ansiedade, depressão, transtornos de personalidade, crises existencial ou suicida, luto, desemprego, separação/divórcio/traição, orientação acadêmica, profissional, autoconhecimento, entre outros.

Serviço:

Há locais e entidades que podem ajudar na prevenção ao suicídio como o CAPS (Centros de Atenção Psicossocial, o CVV (Centro de Valorização a Vida), GAV (Grupo Amor Vida) e atendimentos nas universidades UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), Unigran Capital, UCDB (Universidade Católica Dom Bosco) e Uniderp.