Operação desarticula quadrilha que furtava condomínios de luxo

A DERF – Delegacia Especializada em Repreensão a Roubos e Furtos, deflagrou na manhã desta quarta-feira (14) uma operação que busca prender uma associação criminosa. A quadrilha é responsável por furtar residências em condomínios de luxo de Campo Grande.

Ao todo, foram presas 8 pessoas, sendo que quatro delas eram da mesma família (sogra, namorada e cunhado do alvo principal).

Seis endereços ligados ao grupo criminoso foram alvos de busca e apreensão autorizada judicialmente. Nos locais foram apreendidos celulares, documentos, dinheiro em espécie, veículos e objetos produtos de furtos cometidos contra as vítimas, bem como adquiridos com o proveito dos crimes.

A quadrilha ostentava regularmente o dinheiro do crime nas redes sociais.

Dinâmica da quadrilha

Alguns dos integrantes da quadrilha atuavam como trabalhadores da construção civil dentro de condomínios como Terra Ville, Damha, Golden Gate, Vilas Park, Terras do Golfe, onde agiam como observadores e, posteriormente, praticavam os furtos nas residências localizadas nesses residenciais.

Duas mulheres eram responsáveis por vender os produtos e lavagem de dinheiros. Dois indivíduos eram os mentores dos roubos. Três integrantes ficavam responsáveis por efetuar os roubos.

Em uma das casas, o prejuízo estimado da vítima foi de R$ 500 mil. As joias que eram furtadas eram depois revendidas em São Paulo, pelas mulheres do grupo criminoso.

Operação

Ainda hoje, os policiais da Especializada prenderam, também em flagrante delito, dois dos alvos em razão de terem cometido uma tentativa de furto à uma residência localizada no Bairro Antônio Vendas, no último domingo.

O oitavo indivíduo preso na operação era foragido da justiça e foi encontrado em um dos domicílios dos alvos.

Ao Poder Judiciário foram encaminhados elementos de convicção de que os alvos da operação estavam usufruindo de bens, viagens, veículos e objetos de marcas renomadas, sendo tudo fruto do dinheiro arrecadado com a venda dos bens subtraídos das residências das vítimas.

Os presos foram encaminhados à DERF, onde foram formalmente indiciados pela prática de 6 furtos qualificados consumados, associação criminosa e um furto qualificado tentado. As prisões preventivas foram deferidas pela 4º Vara Criminal da Comarca de Campo Grande após representação da Polícia Civil/DERF. Quatro Delegados e 30 agentes de Polícia Judiciária participaram da operação.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.