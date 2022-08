Pré – candidato a deputado estadual Junior Mochi define MDB como a Fenix

Nesta manhã (5), o pré – candidato a deputado estadual e presidente do diretório estadual, Junior Mochi (MDB), durante a convenção do partido que está sendo na sede do clube Nipo Campo, na Capital afirmou que o MDB vem para esta eleição como “Fenix”, ressurgindo após tantos desafios e baixas importantes como ocorrido na última eleição.

Junior contou o desafio de ter saído a governador na última eleição diante última “Quando você acha que ele está caindo, ele se sobressai e ressurge das cinzas e não tenho dúvidas que será uma grande festa para aclamar o nosso candidato, André Puccinelli”, ressaltou Mochi.

No Estado o MDB irá respeitar as decisões do partido nacional e falou que André Puccinelli terá uma boa relação com a presidência e irão respeitar os candidatos a presidência de cada eleitor, e reafirmou sobre a polarização que o país enfrenta neste quesito, mas confirmou sobre o MDB ter sua candidata, Simone Tebet.

Os partidos que caminharão com o partido são: Solidariedade e PTB.