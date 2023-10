Marçal recebe sinal verde de cúpula tucana para retornar ao PSDB

O ex-deputado estadual Marçal Filho (PP) recebeu sinal verde da cúpula tucana para retornar ao PSDB para disputar a Prefeitura de Dourados. o aval foi dado em reunião do diretório estadual do PSDB, mas o retorno foi questionado pelo deputado federal Geraldo Resende, que já falou em sabatina para que ele se filie novamente Um dos defensores da volta , o deputado estadual Zé Teixeira , questionou a cúpula se haveria algum impedimento para o retorno e a resposta foi: não.

As lideranças do partido, incluindo o presidente estadual, Reinaldo Azambuja, justificaram que Marçal deixou o PSDB para concorrer como deputado no PP, partido aliado, e que apoiou Eduardo Riedel.

O deputado Zé Teixeira explica que colocou o nome como candidato a prefeito em Dourados e faz uma avaliação sobre confiabilidade e força política para a candidatura. Porém, caso entenda que não seja a melhor opção , com base nas pesquisas qualitativas e quantitativas, o deputado pretende apoiar um candidato do PSDB, também apoiado pelo ex-governador Reinaldo Azambuja.

Geraldo é pré-candidato do partido à Prefeitura e não está disposto a abrir mão para Marçal. Além dele o PSDB tem Zé Teixeira e a deputada Lia Nogueira como interessada na disputa. Marçal seria o quarto interessado na briga dentro do ninho tucano, mas tem como ponto positivo as primeiras pesquisas, que indicam favoritismo.

