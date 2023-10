Parada LGBT+ acontece dia 22 de julho

A Parada LGBTQIAPN+ 2023 já tem data certa para ocorrer: será dia 22 de julho, a partir das 14 horas, na Praça do Rádio Clube, em Campo Grande-MS. O evento é realizado pela Associação de Travestis e Transexuais de Mato Grosso do Sul (ATTMS), patrocinado pelo Ponto Bar, apoiado pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Direitos Humanos, e pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado, Cultura, Esporte e Cidadania, Subsecretaria de Políticas Públicas para a População LGBTQIA+.

A programação está repleta de artistas campo-grandenses, são eles: Crew Drag CG, Hands Up MS, Narciso, Abhnerrr, Lauanda Dumor, Gaga Funkeira, Karla Mela, Miss Violence, Lady Afroo, Baiflufaga, Fábio Jara, Depieri b2b Deumatch, Nuala Lobo, Gustavo Freitas, Beca e Gaia Arte, Deh Leão, Ricke, Ruschel, HEllen KAdory, Thysmmy Kyssmmy, Yasmin Fontes, Anastadence, Luna Negra Cia de Dança, Imperatriz Yara, Duo R(Existência),Kiara Kido, Georgia: O Anjo Azul, Silveira, Bredavi, Sarah Rodrigues, Bela Mortis, Manuzera, Allan Gabriel, Voguelicious, New Dance Docer, e Bateria G.R.E.S Deixa Falar.

A edição deste ano é especial, pois celebra a 20ª edição da Parada LGBT+ em Campo Grande. De acordo com Cris Stefanny, Coordenadora de Políticas Públicas para a comunidade LGBT+, é importante frisar que todo o processo histórico de existência da Parada, foi construído com muita luta, muitas negações, resistência e bravura, mas também com a obtenção de ganhos políticos e sociais imensuráveis.

“Esses ganhos se consolidam com a criação de órgãos de governo para atender as pautas LGBT+, criação de leis, decretos entre outras ações que hoje nos garante inclusão e visibilidade. Quanto aos significados, penso que se resume em ‘deu certo’ pois na terra do agro, do ‘boi e da soja’ foi plantado em 13 de janeiro de 2001 a semente (ATMS – Associação das Travestis e Transexuais de Mato Grosso do Sul), que virou essa imensidão de frutos e ganhos nunca antes pensado para nosso estado”, afirma.

Para Thallysson Perez, um dos produtores do evento e sócio-proprietário do Ponto Bar, patrocinador oficial da Parada, é uma alegria estar lado a lado neste evento por mais um ano. “O Ponto Bar é mais que um espaço de entretenimento. Neste primeiro ano de empreendimento já mostramos que estamos em Campo Grande também para apoiar as causas da nossa comunidade. Poder patrocinar o maior evento LGBT+ da Capital é especial para mim e para toda a nossa equipe”, explica ele.

