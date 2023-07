Imasul faz audiência sobre Relatório de Impacto Ambiental da fábrica de celulose em Inocência

O Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul), órgão vinculado à Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), realiza no dia 17 de agosto, às 19h (horário de MS), a Audiência Pública Presencial e Virtual de apresentação do RIMA (Relatório de Impacto Ambiental), referente ao licenciamento ambiental da Fábrica de Celulose Branqueada da Arauco Celulose do Brasil S/A, localizada no município de Inocência.

A Audiência Pública será realizada de forma presencial, no Ginásio Municipal de Esportes Otávio Pimenta de Freitas, em Inocência; e virtual, transmitida ao vivo pelo canal do Imasul no YouTube. Durante o evento será apresentado aos presentes e virtualmente, o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) do empreendimento, os impactos positivos e negativos, as medidas mitigadoras e compensatórias e os programas ambientais propostos. Após as apresentações e um breve intervalo, será aberta a sessão de respostas às perguntas previamente cadastradas.

Para participar do evento de forma interativa, encaminhando comentários e perguntas, é necessário que os interessados se inscrevam previamente de forma virtual. Os interessados deverão primeiro fazer sua inscrição e depois acessar a audiência virtual no horário e dia marcado.

A audiência pública tem como objetivo apresentar o empreendimento a ser implantado e seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental (Rima), expor os graus de impacto, as medidas mitigadoras e compensatórias e os programas ambientais. Ela tem como finalidade esclarecer dúvidas e recolher opiniões, críticas e sugestões de segmentos da população interessada na implantação do empreendimento, a fim de subsidiar a decisão quanto ao seu licenciamento ambiental (resoluções Conama 009/87 e Sema/MS 004/89).

Em 2020, devido à situação de emergência em saúde pública em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (Covid-19) e as medidas federais e estaduais estabelecidas para a prevenção da transmissão e da proliferação do Covid-19, estão sendo realizadas audiências públicas virtuais para garantir a ampla participação da sociedade civil, dos ministérios públicos e de outras instituições no licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto ambiental.

A realização de consultas públicas virtuais para o licenciamento ambiental de empreendimento foi estabelecida por meio da Resolução Conama nº 494, de 11 de agosto de 2020, e da Portaria Imasul nº 812, de 30 de setembro de 2020. Ambas normativas estão disponíveis no site do Imasul para consulta (www.imasul.ms.gov.br).

Leia mais : Imasul cria procedimento para autorização ambiental de manejo integrado do fogo

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram