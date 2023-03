Marçal Filho diz ser pré-candidato a prefeito e pode trocar de legenda

Os Progressistas de Dourados pode ter saída de lideranças no próximo ano, já que o prefeito Alan Guedes concorre à reeleição e o ex-deputado Marçal Filho, do mesmo partido, posiciona seu grupo político também com disposição de disputar a eleição, para concorrer ao cargo de prefeito, em 2024. Ao jornal O Estado, Marçal pontua a vontade em concorrer ao pleito, no intuito de unir representantes políticos já eleitos, em prol de Dourados.

Dourados. “Vou colocar o meu nome à disposição da população de Dourados, como candidato a prefeito. E a saída do partido é uma decisão para o ano que vem. Vou conversar com o meu partido e definir. O mais importante é a aceitação da população, para que eu me torne pré-candidato”, disse ele, sem citar o nome do atual prefeito, Alan Guedes, do mesmo partido e que já declarou, por diversas vezes, que concorrerá à reeleição.

Com o nome à disposição e se o PP, presidido pela senadora Tereza Cristina, não der sinais de aval, já que o prefeito Alan Guedes é o membro mais antigo da legenda e tem preferência, Marçal Filho deve migrar. O ex-deputado faz parte da lista grande de políticos que já esboçaram a vontade em concorrer ao pleito da maior cidade do interior de MS. Entre os que já confirmaram ser pré-candidatos estão os deputados Zé Teixeira (PSDB), Geraldo Resende (PSDB), Rodolfo Nogueira (PL) e Professor Tiago Botelho (PT).

O vice-presidente do PP, deputado Dr. Luiz Ovando, disse, ao jornal O Estado, que a legislação eleitoral brasileira dá preferência aos pré-candidatos que já estejam no cargo. “Faculta ao Executivo, no caso o governador, o prefeito, a prioridade de se lançar candidato, à frente de qualquer um dos pretendentes não eleitos.

Portanto, neste caso, a preferência será do atual prefeito de Dourados”, disse Ovando. Para Marçal Filho, esse momento político, em que Dourados possui figuras importantes no Legislativo de Mato Grosso do Sul e no Executivo, é fundamental para que o município mude o cenário. “Dourados resgatou a posição politica na Câmara Federal e temos 2 deputados federais na bancada de 8, temos também 5 deputados da região na Assembleia Legislativa e um vice- -governador, ou seja, nossa cidade tem tudo para crescer e ter um projeto de destaque em seu desenvolvimento. Acredito que o momento é de união, em prol de Dourados.”

Marçal Filho também enfatiza sua experiência em mandatos como deputado federal e estadual. Ele acrescenta o conhecimento na administração da sua empresa, no município. “Minha experiência, não só como deputado federal, como estadual e toda a bagagem acumulada contribui para uma boa gestão. Ninguém faz nada sozinho. Acho que quem está na cadeira deve ter humildade para trazer técnicos, ter desprendimento e confiar em sua equipe. Você que é gestor e líder, tem de ir à procura dos melhores e procurar a equipe que seja dedicada e queira o bem de Dourados.”

Ele acrescenta que Dourados está precisando de uma administração melhor e que quer a união de todos. “Chegou o momento para nos juntarmos, para melhorar. Há insatisfação generalizada da população e tem de haver essa situação, de que as pessoas públicas devem pensar na cidade. Com todos, pensando assim, a gente pode crescer”, finaliza.

Rayani Santa Cruz – Jornal O Estado do MS.

