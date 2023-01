Mara busca consenso do PSDB na eleição da Mesa da Assembléia

“Nada mais justo haver o consenso em torno do meu nome como presidente da Assembleia Legislativa. Já dei meu voto de confiança ao Paulo Corrêa (deputado estadual) para presidente e para o Zé Teixeira (deputado estadual) como primeiro secretário na última eleição. Entendo que seria uma retribuição da parte deles”. Foi o que afirmou na tarde de hoje a deputada estadual Mara Caseiro , que espera que seus colegas sejam justos na definição de um consenso en torno do seu nome para a eleição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

Prevista para ocorrer no próximo dia 1º, a eleição que definirá os cargos da Mesa Diretora da Casa de Leis tem como concorrentes até o momento, a deputada estadual Mara Caseiro e o deputado estadual Gerson Claro (PP) para a presidência e os deputados estaduais Jamilson Name (PSDB) e Paulo Corrêa (PSDB), para a cadeira de primeiro secretário.

Eleita com maior número de votos na última eleição e aliada de primeira hora do ex-governador Reinaldo Azambuja e do governador Eduardo Riedel, Mara Caseiro também foi líder do governo na Casa de Leis. Segundo ela, seria importante ter uma mulher no cargo de presidente do Legislativo estadual. “Me sinto preparada para assumir o comando da Casa de Leis e seria muito representativo para nós mulheres, termos a primeira mulher a assumir a presidência neste momento”, afirmou.

Diante do impasse e para conseguir o consenso de seus correligionários, bem como a benção de Riedel e de Azambuja, a deputada solicitou a realização de reunião que deve acontecer após o dia 25. “A reunião será feita para discutirmos o destino do PSDB com relação aos cargos de presidente e primeiro secretário. É importante termos o consenso”, finalizou a deputada.

