Homem tenta matar idosa e ateia fogo em neto que tentou ajudar avó

Homem de 27 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Civil, acusado de tetativa de homicídio qualificado e por incêdio qualificado, ele tentou matar uma idosa de 85 anos usando facão e ainda tentouincendiar o neto da vítima que tentou ajudar a avó, na Aldeia Sete Cedros, em Paranhos, a 575 quilômetros de Campo Grande.

A idosa, segundo a polícia, fez uma reclamação há alguns meses a liderança da aldeia, denunciando o rapaz de 27 anos,por ter invadido sua casa.

Na madrugada de ontem(22), o autor, após fazer uso de bebida alcoólica e drogas, com objetivo se vingar da vítima, entrou na residência dela, munido de um facão e fez um corte em seu pulso. A senhora pediu socorro ao neto, de 17 anos, que mora na casa ao lado.

O jovem conseguiu impedir o autor de prosseguir com as agressões, tendo ele se evadido. Em seguida, no momento em que prestava socorro à idosa, o autor furioso voltou e ateou fogo na casa do rapaz.

O autor e as testemunhas foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Paranhos, onde a Autoridade Policial realizou todas as oitivas e concluiu pela lavratura do flagrante, bem como representou pela prisão preventiva. O autor está preso e permanecerá a disposição da justiça.