Deputados estaduais buscam consenso em semana decisiva para Mesa Diretora

PSDB prepara reunião com bancada e lideranças tucanas para alinhar nomes para escolha

Deputados da Assembleia Legislativa buscam consenso em semana decisiva para a composição da Mesa Diretora.

A eleição ocorre em 1° de fevereiro, logo após a posse dos 24 parlamentares. Na próxima semana, o PSDB realiza reunião com os tucanos para dialogar sobre os cargos, os postulantes e tenta chegar a um denominador comum, para que não haja duas chapas disputando os mesmos cargos.

A reunião no PSDB ocorre entre segunda e quarta-feira, já que tucanos como Zé Teixeira e Mara Caseiro tiveram seus nomes levantados para concorrer à presidência, e Paulo Corrêa e Jamilson Name ao cargo de primeiro- -secretário.

A deputada Mara Caseiro disse ao jornal O Estado que aguarda o encontro entre os tucanos com o desejo de que haja consenso. “Eu espero que sim [haja consenso]. Mas a reunião é exatamente para discutirmos o destino do PSDB com relação aos cargos de presidente e primeiro-secretário. Mas seria muito justo que houvesse o consenso.” A parlamentar indica que os colegas de bancada Zé Teixeira e Paulo Corrêa já ocuparam cargos na Mesa, por isso espera que haja oxigenação de poder e retribuição dos tucanos. “Já dei meu voto de confiança para o Paulo Corrêa para presidente, e para o Zé Teixeira como primeiro- -secretário na eleição da Mesa passada, entendo que seria da parte deles a retribuição da mesma confiança que depositei neles, eles votarem em mim neste pleito.”

A deputada foi a mais votada da casa na eleição passada e destaca que está preparada para administrar a Assembleia. “Me sinto preparada para assumir o comando da Casa de Leis, e seria muito representativo para nós mulheres termos a primeira mulher a assumir a presidência neste momento.” Gerson Claro O deputado Gerson Claro (PP), que também postula o cargo de presidente, concorda que os parlamentares decidam em conjunto após entendimento unânime.

Ele afirmou ao jornal O Estado que a disputa é natural, já que a Mesa Diretora é um espaço que todos os parlamentares têm o direito de pleitear. “A disputa é natural, mas a gente entende que o consenso é o ideal. Agora cada um vai buscando uma maior aproximação. Como estamos nos aproximando do pleito, os parlamentares que ainda não tinham decidido começam a esboçar os rumos e pensamentos.”

Gerson Claro foi indicado pelo Progressistas, por meio da senadora eleita Tereza Cristina e do deputado Londres Machado, que também o ajuda na articulação para conquistar a presidência. Seu grupo já conversou com todos os eleitos e aguarda também uma sinalização entre os pares. “Espero que o consenso seja pelo meu nome. A gente trabalha pela indicação da Tereza, tivemos reunião com o governador Eduardo Riedel, conversamos com o PT, o MDB, o PSDB, com o PL, e os deputados autônomos. Conversamos com todos os deputados sobre a pretensão do PP em ter essa representação e estamos nessa busca desse consenso”, disse o deputado. Primeira-secretaria Questionado se tinha preferência por algum deputado para o cargo de primeiro- -secretário, Gerson Claro prefere se manter neutro. “Quando você manifesta a preferência por um, você cai em detrimento de outro. A minha preferência é que a gente consiga o consenso e atenda todos os deputados.” Para ele, vai obter sucesso aquele parlamentar que articular melhor entre os outros, e conquistar a confiança da maioria.

O deputado Zé Teixeira, destacou ao jornal O Estado que não vai disputar a presidência da Mesa e que seu nome até foi cogitado nos bastidores, mas nada oficial. Ele cita que aguarda decisão final entre os parlamentares para depois do dia 25 de janeiro. “Essa conversa sobre a composição da Mesa não é partidária. Tenho sete mandatos e vou começar o oitavo em 1° de fevereiro, e nunca vi uma disputa de duas chapas na Assembleia. Isso sempre foi tratado de maneira consensual.Acredito que depois do dia 25, isso vai ser mais bem discutido. Vamos discutir com o governo e sem um pingo de interferência dele em relação a isso.” Zé Teixeira cita que vai tocar o mandato e se for convidado a fazer parte da Mesa Diretora, em outras funções como segundo ou terceiro- -secretário, vai aceitar para ajudar na gestão da casa. “Eu tenho conversado muito com Paulo Corrêa que deixou o nome à disposição para primeiro-secretário e conversado muito também com o deputado Gerson Claro, que está à disposição para o cargo de presidente. Estou aguardando o chamado do meu partido para reunião, mas creio que tudo sairá de forma muito tranquila.”

Sobre a reunião do PSDB, João César Mattogrosso, que assume cadeira no lugar de Pedro Caravina, cita que o PSDB precisa se alinhar para lançar um nome único. “E não deixar que tenha divisão dentro do ninho.”

