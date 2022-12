Manifestantes do Estado iniciam viagem rumo a Brasília para lutar pela liberdade da nação

Segundo participantes, caravana deve contar com 50 caminhonetes e 5 ônibus para levar apoiadores da Capital

Buscando pela “liberdade do povo brasileiro” um grupo de manifestantes de Campo Grande está organizando uma caravana, para se reunirem aos demais protestantes em Brasília neste sábado, 10 de dezembro. Insatisfeitos com o resultado das eleições, os patriotas pedem pela anulação e a intervenção militar desde o dia 31 de outubro, e seguirão para a capital brasileira. De acordo com um dos manifestantes, cinco ônibus e cerca de 50 caminhonetes sairão da Capital rumo a Brasília nesta sexta-feira (9), em diferentes horários.

“Nossa manifestação irá continuar aqui em frente ao CMO (Comando Militar do Oeste), mas vamos nos reunir em Brasília, em prol da nossa liberdade. Essa manifestação é pacífica e sem vandalismo, nosso trabalho é de formiguinha com ajuda de pessoas patriotas que ajudaram com recursos para levar sul-mato-grossenses para Brasília. Cada um irá lutar pelos seus motivos, mas todos com o mesmo objetivo: pelo futuro do Brasil”, ressaltou ao Jornal O Estado. Já estão confirmados apoiadores de Campo Grande, Dourados, Ponta Porã, Corumbá, Três Lagoas, Sete Quedas, Rochedo, Corguinho, e demais municípios. A expectativa é que mais de 5 mil pessoas sigam para Brasília clamando pela liberdade do povo brasileiro, representando Mato Grosso do Sul.

“Toda estrutura do acampamento será instalada no QG, em Brasília. No local teremos toda uma mobilidade para nosso povo, lugar para banho, segurança e higiene, está tudo organizado. Estamos arcando com o translado e alguns outros detalhes. Só da cidade de Dourados sairão seis ônibus, em Maracaju são 40 caminhonetes, e vários outros veículos de outros municípios. Não conseguimos nem mensurar ao certo o tamanho do público”, relatou o manifestante.

União de esforços

Atualmente, o grupo conta com mais de 600 membros acampados em frente ao CMO na Capital, que se uniram para que a caravana acontecesse e gerasse uma maior proporção em Brasília. “É um movimento orgânico, que não tem liderança, mas estamos unidos em um só propósito. Queremos algo passivo, assim como estamos acampados em frente ao quartel, queremos mostrar a força do povo brasileiro, mas desta vez unidos em um só lugar”.

Questionados sobre o apoio do presidente Jair Bolsonaro (PL) nos atos em Brasília, os manifestantes relataram não esperar a presença do chefe do executivo federal. “Não estamos lutando por bandeira política, e sim pela liberdade do nosso povo, do nosso país. Vamos sem saber do apoio dele, e se ele estará presente conosco, mas vamos com a certeza do que estamos buscando. Queremos a intervenção militar, e eles já estão sinalizando. Acreditamos que agora será algo concreto, mas não sabemos o que nos espera a partir de hoje. Pode ser algo contra ou a favor, mas não retrocederemos. Nosso lema é avançar sempre”, declararam.

Com grandes expectativas para mais um ato histórico do país, manifestantes esperam mais de um milhão de patriotas nas ruas da capital brasileira. “Somente de São Paulo cerca de 200 ônibus vão rumo a Brasília, e 155 do Rio de Janeiro, isso tudo sem os carros independentes, ou seja, vai ser histórico e vai mudar o rumo do Brasil. Todos os dias chegam mais grupo de pessoas por lá, a proporção está cada vez maior, e é o que realmente queremos. Precisamos que atendam ao povo, que validem o que realmente as famílias brasileiras esperam do país. Isso é democracia. Lutaremos até o fim”, finalizou o manifestante patriota.

