Previsão é de chuvas de verão e calor de 40ºC

No dia de jogo do Brasil pela Copa do Mundo do Catar, a previsão indica tempo quente, com temperaturas que podem atingir os 40ºC em Mato Grosso do Sul. Ainda há possibilidade de pancadas de chuvas em algumas áreas do estado nesta sexta-feira (09), característica da estação de primavera/verão.

Em Campo Grande o céu amanheceu parcialmente claro e registra 27ºC nesta manhã. A máxima não deve passar dos 31ºC. Outras máximas previstas para esta sexta-feira são de 32ºC em Ponta Porã e Dourados, 33ºC em Coxim, 34ºC em Três Lagoas, 36ºC em Aquidauana e Bonito, 37ºC em Miranda, 38ºC em Corumbá e 41ºC em Porto Murtinho.

Fim de semana

O verão só começa oficialmente no dia 21 de dezembro, mas as chuvas de final de tarde, características da estação, já estão dando as caras. As chamadas chuvas de verão são ocasionadas por uma combinação de calor e umidade.

A previsão do tempo do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) indica que o final de semana será de tempo instável com chuvas de intensidade fraca a moderada. Também podem ocorrer pancadas de chuva forte e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento que podem atingir valores acima de 50 km/h, e eventual queda de granizo.

Essas tempestades devem ocorrer de maneira isolada e, principalmente, no período da tarde quando o aquecimento é mais pronunciado, de acordo com o boletim do Cemtec.“As instabilidades atmosféricas ocorrem devido ao aquecimento diurno aliado ao transporte de umidade vindo da Amazônia e atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai”.

A tendência é que as temperaturas fiquem bastante elevadas, aumentando a sensação de abafamento. Nas regiões sudoeste e pantaneira as temperaturas máximas podem chegar aos 39°C e os níveis de umidade relativa do ar tendem a ficar bastante baixos com valores em torno de 25-35%. O ideal para a saúde humana segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) é de 60%.

Confira no mapa as condições de tempo e temperatura estimados para esta sexta-feira (09).