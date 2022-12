Cidade do Natal será inaugurada dia 15 de dezembro

As obras para a primeira Cidade do Natal após a pandemia da COVID-19 estão quase prontas e sua inauguração está marcada para a próxima quinta-feira, 15 de dezembro, com show infantil nacional. Em visita ao complexo, na companhia da prefeita da Capital Adriane Lopes, O Estado conferiu de perto o andamento da obra e como deverá funcionar toda a programação natalina.

Com 90% da obra concluída, a Cidade do Natal já tomou forma, recebendo os acabamentos finais, bem como iluminação e por fim a decoração que dará o toque especial da magia do Natal. De acordo com a chefe do Executivo, são muitas as novidades programadas para as festividades deste ano. “Traçamos um planejamento diferente para esse Natal, onde o ambiente será voltado para as famílias, escolas, Ong ‘s e instituições. Serão 30 dias de programação, e absolutamente gratuito para o público, conciliando com as atividades que também acontecerão na Rua 14 de Julho durante esse período. Teremos shows nacionais para as crianças, como Patati Patatá e Luna, apresentação de Coral, danças, será uma verdadeira festa para toda a população”, destacou ela.

Questionada sobre o atraso da obra, já que a entrega do ponto turístico estava prevista para este sábado (10), a prefeita explicou que as chuvas nessa época do ano impossibilitaram o andamento da construção, sendo um dos principais obstáculos da conclusão. “Nossos servidores estão trabalhando incansavelmente, mas infelizmente temos de enfrentar imprevistos que não estão ao nosso alcance. O clima, ou algum material que não chega no dia determinado, são coisas que não cabe a nós. Da nossa parte está tudo sendo feito como o combinado. Realizamos o teste de luzes na noite de ontem, a decoração está toda pronta, esperando apenas a finalização dos acabamentos para ser colocada”, explicou.

Com uma obra definitiva, diferente das edições anteriores que eram feitas de material compensado, a obra deste ano foi programada para ser utilizada ao longo do ano, em demais datas comemorativas. “Pensando na necessidade de um espaço como este para as demais festividades durante o ano, aproveitamos aqui para fazer algo duradouro, que será para receber a população não apenas no Natal. Queremos explorar o lugar, por isso é permanente. No Ano Novo estamos estudando algumas programações, futuros aniversários de Campo Grande poderão ter atrações aqui para receber o público. São inúmeras as possibilidades neste complexo, tendo em vista que nossa Capital é carente disso, e queremos transformar essa necessidade dos campo-grandenses. Quem sabe as futuras feiras de artesanato, alguma exposição, eventos culturais, poderão contar com essa parte da Cidade”.

Diferencial do projeto

O diferencial dessa edição é que o espaço será temático, com áreas que lembram espaços históricos de Campo Grande, como a Morada dos Baís/ Pensão Pimentel e o importante Colégio Oswaldo Cruz, que ganham destaque no novo layout. “Com esse novo visual voltado para os prédios históricos de Campo Grande, as cantinas da praça de alimentação fazem homenagem a tantos lugares que conhecemos, isso será para resgatar essas lembranças e a importância de cada um deles. E claro, para aqueles que vierem nos visitar, terem a oportunidade de ter uma prévia, de parte da história da nossa Cidade Morena”.

“Teremos também nossa Caravana do Natal a qual iremos visitar as sete regiões de Campo Grande, dar a oportunidade de todos os cidadãos serem contagiados com a atmosfera do Natal, e esse envolvimento da prefeitura para com a população. Além de atender a todos, de todas as formas, como no caso dos Autistas, que terão um momento especial deles na Cidade do Natal com suas famílias, assim como demais acessibilidades e não só isso, envolver a todas as famílias, independente da classe econômica, dando a mesma oportunidade as famílias de vulnerabilidade social”, explicou à reportagem.

Além da praça de alimentação, e o espaço reservado para o Papai Noel que receberá visitas, o espaço conta agora com um Coreto. Brinquedos para as crianças também estão entre as atrações. “Acabamos de receber nossa roda gigante, que temos certeza que será um sucesso para aqueles que vierem nos visitar. Ela tem 22 metros, e tem acessibilidade para cadeirantes e demais pessoas portadoras de deficiência. A Cidade do Natal tem como destaque a acessibilidade e sustentabilidade também”, enfatizou.

Por Brenda Leitte

