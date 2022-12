Confira o que abre e fecha no dia de jogo do Brasil

Após a vitória contra a Suíça por 1 a 0 na semana passada, pela segunda rodada do grupo G da Copa do Mundo do Catar, a Seleção Brasileira volta a campo nesta sexta-feira (02) , dessa vez para enfrentar a Camarões. O confronto da terceira rodada da fase de grupos será às 15, no horário de Mato Grosso do Sul.

De acordo com o decreto publicado em Diário Oficial, o expediente nos órgãos públicos funciona de forma reduzida nos dias de jogo do Brasil. Nesta sexta-feira, o expediente irá funcionar das 7h30 às 13h30.

Confira abaixo o horário de funcionamento de alguns órgãos estaduais:

Hemosul

O expediente do Hemosul Coordenador de Campo Grande será das 7h às 13h. A unidade de saúde lembra que esses horários são para doação de sangue e reforça que a distribuição das bolsas para os hospitais de Mato Grosso do Sul não param. Elas acontecem 24 horas por dia.

O Hemosul Coordenador fica na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1.304.

Casa da Saúde

Nesta sexta (2), o atendimento da Casa da Saúde acontece das 7h às 13h30, com entrega de senhas até às 12h30.

A unidade fornece medicamentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e de ação judicial. Ela fica na Rua Onze de Outubro, 220, no Bairro Cabreúva, em Campo Grande.

Bioparque Pantanal

Maior aquário de água doce do mundo, o Bioparque Pantanal funciona das 8h às 13h30 nesta sexta (2). A entrega de 500 senhas está mantida, além das visitas agendadas.

Comércio

A abertura de lojas fica a critério de cada comerciante, de acordo com a CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas). No primeiro jogo, muitos fecharam as portas e reabriram após o fim da partida.

Supermercados

Fica a critério do proprietário decidir se irá fechar durante o jogo ou se continuará com horário de expediente normal, porém devem informar os clientes o procedimento adotado com antecedência. Alguns mercados irão funcionar com telões para que os clientes acompanhem os jogos.

Detran

No jogo desta sexta-feira (02), às 15h, o expediente será das 7h às 13h30.

Agências do INSS

As agências funcionam até às 13h. O atendimento feito pelo telefone, no canal 135, será suspenso 30 minutos antes do início do jogo e retornará 30 minutos após o término da partida. O aplicativo Meu INSS funciona normalmente.

Shoppings

O Shopping Campo Grande funciona normalmente, das 10h às 22h e as lojas podem interromper as atividades 30 minutos antes e retomar 30 minutos após os jogos do Brasil. A praça de alimentação oferece telões com transmissão do jogo.

O Norte Sul Plaza, também segue funcionando em expediente normal e as lojas tem autorização para fechar 30 minutos antes do início dos jogos e reabrir 30 minutos após o final. Também há telão na praça de alimentação.

O Shopping Bosque dos Ipês e o Pátio Central seguem como os outros shoppings, com fechamento facultativo e telões nas praças de alimentação.

Bancos

Seguindo orientação da Febraban (Federação Brasileira de Bancos) o expediente será das 8h às 13h.

Repartições municipais

Seguindo decreto, será ponto facultativo para os servidores em dias de jogo da Seleção Brasileira. Nesta sexta-feira o expediente encerra às 14h, mas a flexibilização do horário não é válida aos serviços essenciais.

Poder Judiciário

O expediente será das 7h às 13h.

Lotérica

Fica a critério de cada loja optar por funcionar durante o horário dos jogos da Seleção Brasileira ou não. A orientação é que, para as lojas que forem fechar, os funcionários sejam liberados meia hora antes do jogo e retornem ao expediente meia hora depois.

Central do IPTU

O funcionamento na Central do IPTU será das 8h às 16h e o Teleatendimento das 8h às 18h, em regime de plantão.

Delegacias

As delegacias de área e suas respectivas unidades seguem o decreto estadual, assim como as delegacias especializadas, com exceção das Depacs (Delegacias de Pronto Atendimento) Cepol, no Tiradentes, e Centro, e a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), que funcionam normalmente.

Correios

As agências fecharam 1 hora antes do jogo e reabrirão em até 15 minutos após o encerramento da partida. Enquanto as unidades de distribuição farão um intervalo 30 minutos antes do início da partida, com o retorno com até 30 minutos depois do término.

