Mais de 88 mil eleitores têm título cancelado em MS e podem ficar fora das eleições de 2026

Mais de 88 mil eleitores em Mato Grosso do Sul estão com o título de eleitor cancelado e, caso não regularizem a situação, não poderão votar nas eleições de 2026. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que informou que 88.124 documentos foram cancelados no estado, o que representa 4,33% do eleitorado sul-mato-grossense.

O voto é obrigatório no Brasil para cidadãos entre 18 e 70 anos. A Justiça Eleitoral cancela automaticamente o título de quem deixa de votar por três eleições consecutivas (cada turno conta separadamente), sem apresentar justificativa ou pagar as multas correspondentes. Em todo o país, mais de 5 milhões de eleitores tiveram o documento cancelado neste ano.

Além de ficar impedido de votar, o eleitor com título cancelado pode enfrentar diversas dificuldades, como, suspensão de benefícios sociais, impossibilidade de emitir documentos como passaporte e carteira de identidade, restrição para assumir cargos públicos, bloqueio em atos relacionados à Receita Federal e até impedimento para renovar matrícula em instituições de ensino.

Como regularizar

A regularização pode ser feita presencialmente em unidades da Justiça Eleitoral, cartórios eleitorais, CIJUS (Centro Integrado de Justiça), centrais de atendimento e postos eleitorais. Também é possível acessar o sistema de Autoatendimento Eleitoral no site do TSE ou usar o aplicativo e-Título no celular.

Eleitores que ainda não têm biometria cadastrada precisam comparecer presencialmente a um cartório em até 30 dias para coleta dos dados. Já aqueles que já possuem biometria registrada podem concluir todo o processo de forma online.

A consulta da situação eleitoral também pode ser feita no site do TSE, pelo aplicativo e-Título ou de forma presencial.

Eleições de 2026

Nas próximas eleições gerais, os brasileiros vão às urnas para escolher representantes estaduais e federais. O pleito inclui governador e vice, deputados estaduais (24 vagas em MS), presidente e vice-presidente da República, oito deputados federais e dois senadores com seus suplentes.

