No futebol feminino, Corinthians avança no A1, Botafogo vai à final da Série A2 e CBF define Copa do Brasil

O futebol feminino brasileiro viveu uma sexta-feira (15) de grandes decisões. No Pacaembu, o Corinthians confirmou sua força ao vencer o Bahia por 2 a 0 e garantir vaga na semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino A1. Já no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, o Botafogo levou a melhor nos pênaltis diante do Fortaleza e avançou à final da Série A2. A noite ainda reservou novidades da CBF, que anunciou as datas e horários das oitavas de final da Copa do Brasil Feminina 2025.

Com gols de Érika e Duda Sampaio, as Brabas superaram o Bahia e fecharam o confronto em 4 a 1 no agregado. O primeiro gol saiu aos 22 minutos do primeiro tempo, em um chute certeiro de Érika após passe de Gabi Zanotti. O segundo veio já nos acréscimos, quando Duda Sampaio aproveitou rebote e acertou um golaço de fora da área.

Apesar das tentativas de reação, o Bahia não conseguiu furar a defesa corintiana, e o Timão manteve o controle da partida até o apito final. Agora, aguarda o vencedor de São Paulo x Ferroviária para a semifinal, marcada para os dias 24 e 31 de agosto.

No Rio de Janeiro, o Botafogo garantiu vaga na final da Série A2 após uma noite de drama e emoção contra o Fortaleza. Depois de empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, com golaço de Bia aos 14 minutos do primeiro tempo e falha defensiva que resultou no gol de Geicy Kelly aos 40 da etapa final, a vaga foi definida nas penalidades.

Nas cobranças, as Gloriosas foram perfeitas, convertendo todas as cinco batidas. A heroína foi a goleira Michelle, que defendeu o chute da zagueira Nainara e decretou a classificação alvinegra por 5 a 4. No jogo de ida, as equipes haviam empatado em 2 a 2 no Presidente Vargas, em Fortaleza.

Agora, o time de General Severiano espera o adversário da decisão, que sairá do duelo entre Atlético-MG e Santos. As Vingadoras largaram na frente ao vencer o primeiro jogo por 1 a 0, em Belo Horizonte.

Copa do Brasil Feminina: oitavas começam em setembro

A noite também trouxe definição no calendário nacional. A CBF anunciou as datas e horários das oitavas de final da Copa do Brasil Feminina 2025. Os 16 times se enfrentam em jogos únicos entre 16 e 18 de setembro.

No dia 16, Sport x Realidade Jovem (15h) e Bahia x Atlético-MG (18h) abrem a rodada. No dia seguinte, Corinthians recebe o Juventude às 15h no Parque São Jorge; Bragantino encara o Atlético Piauiense às 17h; São Paulo enfrenta o Flamengo às 18h; e Palmeiras e América-MG duelam às 19h na Arena Barueri.

Os últimos confrontos acontecem em 18 de setembro: Ferroviária x Vitória (16h) na Fonte Luminosa e Internacional x Fluminense (18h), em local a ser definido.

As quartas de final estão previstas para 24 de setembro, as semifinais para 5 de novembro e a decisão marcada para 19 de novembro.

