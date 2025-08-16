Confira as interdições para o fim de semana na Capital

O trânsito da Capital terá interdições a partir desta sexta-feira (15). Os motoristas e pedrestres devem ficar as mudanças e redobrar a atenção. Confira as interdições divulgadas pela Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito):

Evento: Atendimento da Carreta do Hospital do Amor

Datas: 13 a 15/08/2025

Horário: 7h às 18h

Local: Rua Marechal Rondon, nº 1380 (faixa de estacionamento)

Evento: Evento Comunitário

Data: 14/08/2025

Horário: 16h às 0h

Local: Rua Anajás, entre Rua Elvira Coelho Machado e Travessa Tibaú

Evento: Campeonato do Pedrinha

Data: 15/08/2025

Horário: 17h às 23h

Local: Rua das Argolas, entre Rua Cataguases e Rua Jandaíra

Evento: Festa Agostina

Data: 15/08/2025

Horário: 17h às 23h

Local: Rua Nova Europa, entre Rua dos Pampas e Travessa Urubatan

Evento: Noite da Seresta

Data: 15/08/2025

Horário: 16h às 23h

Local: Rua Barão do Rio Branco, entre Rua Pedro Celestino e Rua Padre João Crippa (faixa de estacionamento)

Evento: Evento Comunitário

Data: 16/08/2025

Horário: 15h às 0h

Local: Avenida Marinha, entre Rua da Península e Rua do Porto

Evento: Festa Agostina

Data: 16/08/2025

Horário: 16h às 22h

Local: Rua das Orquídeas, entre Rua Ouro Verde e Rua Ouro Negro

Evento: Festa Agostina – EMEI O Bom Pastor

Data: 16/08/2025

Horário: 10h às 19h

Local: Rua Dom Carlos, entre Rua Hamlet e Rua Madame Butterfly

Evento: Evento Religioso

Data: 16/08/2025

Horário: 15h às 23h

Local: Rua Bilac Pinto, entre Rua Mauro Rodrigues Oliveira e Rua Ponte de Miranda

Evento: Evento Religioso

Datas: 16 e 17/08/2025

Horário: 17h às 0h

Local: Avenida Oceania, nº 338, entre Rua Canindé e Rua Dona Rosemaria

Evento: 1ª Festa Agostina Moreninha III

Data: 17/08/2025

Horário: 8h às 23h

Local: Rua Baobá, entre Rua Jutaí e Rua Mureré

Evento: Poda de Árvore

Data: 17/08/2025

Horário: 7h às 16h

Local: Avenida Afonso Pena, entre Rua Rui Barbosa e Rua 13 de Maio

Evento: Festa Agostina – Paróquia Cristo Bom Pastor

Data: 17/08/2025

Horário: 7h às 23h30

Locais: Rua José Soares, Rua Petrópolis e Rua Waldemar Marcelino Santos

Evento: Construção de Ciclovia no Canteiro Central

Período: 18/08 a 11/11/2025

Horário: 8h às 16h

Local: Avenida Mato Grosso, entre Avenida Ceará e Avenida Nelly Martins (extensão de 1,33 km)

