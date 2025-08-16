Confira as interdições para o fim de semana na Capital

O trânsito da Capital terá interdições a partir desta sexta-feira (15). Os motoristas e pedrestres devem ficar as mudanças e redobrar a atenção. Confira as interdições divulgadas pela Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito):
Evento: Atendimento da Carreta do Hospital do Amor
Datas: 13 a 15/08/2025
Horário: 7h às 18h
Local: Rua Marechal Rondon, nº 1380 (faixa de estacionamento)
Evento: Evento Comunitário
Data: 14/08/2025
Horário: 16h às 0h
Local: Rua Anajás, entre Rua Elvira Coelho Machado e Travessa Tibaú
Evento: Campeonato do Pedrinha
Data: 15/08/2025
Horário: 17h às 23h
Local: Rua das Argolas, entre Rua Cataguases e Rua Jandaíra
Evento: Festa Agostina
Data: 15/08/2025
Horário: 17h às 23h
Local: Rua Nova Europa, entre Rua dos Pampas e Travessa Urubatan
Evento: Noite da Seresta
Data: 15/08/2025
Horário: 16h às 23h
Local: Rua Barão do Rio Branco, entre Rua Pedro Celestino e Rua Padre João Crippa (faixa de estacionamento)
Evento: Evento Comunitário
Data: 16/08/2025
Horário: 15h às 0h
Local: Avenida Marinha, entre Rua da Península e Rua do Porto
Evento: Festa Agostina
Data: 16/08/2025
Horário: 16h às 22h
Local: Rua das Orquídeas, entre Rua Ouro Verde e Rua Ouro Negro
Evento: Festa Agostina – EMEI O Bom Pastor
Data: 16/08/2025
Horário: 10h às 19h
Local: Rua Dom Carlos, entre Rua Hamlet e Rua Madame Butterfly
Evento: Evento Religioso
Data: 16/08/2025
Horário: 15h às 23h
Local: Rua Bilac Pinto, entre Rua Mauro Rodrigues Oliveira e Rua Ponte de Miranda
Evento: Evento Religioso
Datas: 16 e 17/08/2025
Horário: 17h às 0h
Local: Avenida Oceania, nº 338, entre Rua Canindé e Rua Dona Rosemaria
Evento: 1ª Festa Agostina Moreninha III
Data: 17/08/2025
Horário: 8h às 23h
Local: Rua Baobá, entre Rua Jutaí e Rua Mureré
Evento: Poda de Árvore
Data: 17/08/2025
Horário: 7h às 16h
Local: Avenida Afonso Pena, entre Rua Rui Barbosa e Rua 13 de Maio
Evento: Festa Agostina – Paróquia Cristo Bom Pastor
Data: 17/08/2025
Horário: 7h às 23h30
Locais: Rua José Soares, Rua Petrópolis e Rua Waldemar Marcelino Santos
Evento: Construção de Ciclovia no Canteiro Central
Período: 18/08 a 11/11/2025
Horário: 8h às 16h
Local: Avenida Mato Grosso, entre Avenida Ceará e Avenida Nelly Martins (extensão de 1,33 km)
Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.