Governo federal investe R$ 1,8 bilhão em equipamentos para UBS de mais de 5 mil municípios

AgSUS realizará licitação para aquisição de 180 mil itens, incluindo ultrassons e desfibriladores

A AgSUS (Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS), seguindo determinação do Ministério da Saúde, vai adquirir 180 mil equipamentos destinados a unidades básicas de saúde (UBS) em mais de 5 mil cidades brasileiras. A compra será realizada por meio de edital de licitação, publicado no último dia 4, com abertura das propostas prevista para quinta-feira (21), às 10h, no portal compras.gov.br.

O investimento total estimado é de R$ 1,8 bilhão, recursos provenientes da Secretaria de Atenção Primária à Saúde, dentro do pacote do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Saúde 2025. Entre os itens, serão comprados 10 mil kits com 18 equipamentos estratégicos cada, incluindo ultrassom portátil, desfibrilador, laser terapêutico, retinógrafo e dispositivos para telessaúde. A expectativa é que a entrega comece em novembro.

Antes da publicação do edital, entre maio e junho, a AgSUS realizou consulta pública junto ao setor produtivo, ouvindo representantes da indústria, gestores e especialistas. Segundo a agência, o diálogo com o mercado ajudou a adequar as especificações técnicas dos produtos às necessidades das equipes de saúde, aumentando a eficiência e a assertividade na aquisição dos equipamentos.

*Com informações da Agência Brasil

