Lula se reúne com Trump na Casa Branca em meio a tensões entre Brasil e Estados Unidos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou nesta quinta-feira (7) à Casa Branca, em Washington D.C., onde participa de reunião com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Este é o primeiro encontro entre os dois líderes na sede do governo norte-americano.

Lula está acompanhado por uma comitiva formada pelos ministros Alexandre Silveira, Dario Durigan, Márcio Elias Rosa, Mauro Vieira e Wellington César. Também integra a delegação o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues.

Os dois presidentes tiveram um primeiro contato durante a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, em setembro do ano passado. Depois, voltaram a se reunir durante a cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático, em outubro de 2025.

Desde o início do mandato de Trump, em janeiro deste ano, a relação entre Brasil e Estados Unidos tem sido marcada por tensões diplomáticas e comerciais. O governo norte-americano chegou a impor tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, medida posteriormente derrubada pela Suprema Corte dos Estados Unidos. Além disso, autoridades brasileiras foram alvo de sanções com base na Lei Magnitsky, enquanto o governo americano abriu investigação sobre supostas práticas comerciais desleais do Brasil.

Segundo informações do Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, Lula pretende discutir com Trump temas como possíveis novas sanções econômicas contra o Brasil, a guerra no Oriente Médio, o combate ao crime organizado e o interesse dos Estados Unidos nos minerais críticos brasileiros. A classificação do Comando Vermelho e do Primeiro Comando da Capital como organizações terroristas também deve entrar na pauta do encontro.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais