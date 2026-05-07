Proteína do leite e novos hábitos alimentares estarão no centro de seminário na ALEMS

Diante do aumento do consumo de proteínas e o impacto das chamadas “canetas emagrecedoras”, o leite voltou ao centro das discussões por ser considerado uma importante fonte de proteína de alto valor biológico, essencial para manutenção muscular e sustentação do organismo.

É com esse foco que a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul realiza, no próximo dia 28 de maio, o 4º Seminário Estadual do Leite – “O Futuro do Leite no MS: Produtividade, Saúde e o Impacto dos Novos Hábitos Alimentares”. O evento acontece das 13h às 17h, no Plenário Júlio Maia, e é uma realização da Frente Parlamentar do Leite da ALEMS, coordenada pelo vice-presidente da Casa, Renato Câmara (Republicanos).

O seminário reunirá produtores, especialistas, pesquisadores e representantes do setor para discutir os impactos dessas mudanças no consumo alimentar, além dos desafios da cadeia leiteira sul-mato-grossense relacionados à produtividade, inovação e fortalecimento da atividade.

Coordenador da Frente Parlamentar do Leite, Renato Câmara destacou que os encontros promovidos pela Frente têm contribuído diretamente para a construção de políticas públicas voltadas ao setor.

“Ao longo desse tempo conseguimos construir um debate muito amplo dentro da cadeia produtiva do leite. Uma das principais conquistas foi a criação do Proleite, que trouxe avanços importantes por meio do melhoramento genético, assistência técnica e linhas de financiamento para os produtores. Esse programa nasceu das discussões promovidas pela Frente Parlamentar e hoje já avança para inclusão definitiva nas políticas públicas do Estado. Além disso, seguimos debatendo novas ações importantes, como o projeto de logística reversa de embalagens veterinárias utilizadas na cadeia produtiva do leite, garantindo mais segurança ambiental e sanitária para o produtor rural”, afirmou o parlamentar.

Dados da Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) apontam que Mato Grosso do Sul produz atualmente cerca de 1,34 milhão de litros de leite por dia. O setor mantém estabilidade no rebanho, estimado entre 150 mil e 160 mil cabeças, mas ainda enfrenta desafios para ampliar o volume anual produzido.

A programação começa às 13h com o credenciamento e, às 13h30, haverá a composição da mesa de autoridades.

O primeiro painel, às 14h, terá como tema “Do Campo à Clínica: O papel do leite na nutrição moderna e a alta demanda proteica com o uso das canetas emagrecedoras”. A palestra será ministrada por Jean Vinicius Calado dos Anjos, nutricionista clínico e esportivo, personal trainer e especialista em nutrição aplicada à saúde metabólica e preservação da massa muscular.

Na sequência, às 14h40, o zootecnista Orlando Serrou Camy Filho abordará ações e perspectivas do Plano Estadual Proleite. Ele atua como gestor de Desenvolvimento Rural na COPEC/Semadesc, coordena o Proleite MS e é secretário-executivo da Câmara Setorial do Leite de Mato Grosso do Sul.

Às 16h será realizado o “Milk Break”, seguido do encerramento do seminário às 17h.

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