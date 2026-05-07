Carreta pega fogo na BR-163 e provoca lentidão entre Campo Grande e Anhanduí

Uma carreta pegou fogo na manhã desta quinta-feira (7) em um trecho da BR-163, entre Campo Grande e o distrito de Anhanduí. O incêndio chamou a atenção de motoristas que passavam pela rodovia por causa da intensa fumaça preta que saía da parte traseira do veículo.

O caminhão, identificado com a marca da empresa “Grasoli Press”, estava parado às margens da pista enquanto as chamas consumiam parte da carreta. Imagens registradas por condutores mostram o fogo se espalhando rapidamente e uma grande nuvem de fumaça escura cobrindo parte da rodovia.

Por conta da baixa visibilidade provocada pela fumaça, motoristas precisaram reduzir a velocidade ao passar pelo trecho. O trânsito ficou lento durante o incêndio, exigindo atenção redobrada dos condutores que trafegavam pela BR-163.

Até o momento, não há informações sobre feridos ou sobre as causas do incêndio. Também não foi informado se equipes do Corpo de Bombeiros chegaram a ser acionadas para controlar as chamas.

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