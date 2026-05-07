Paineira centenária cai sobre casa, deixa mulher ferida e interdita rua em Campo Grande

Uma paineira-rosa centenária caiu na manhã desta quinta-feira (7) sobre uma casa de madeira na Rua dos Andradas, na Vila Alba, região oeste de Campo Grande. Uma mulher de 62 anos, que passava pelo local no momento do acidente, foi atingida por um galho e socorrida por testemunhas até uma unidade de saúde. A suspeita é de fratura na perna.

A queda aconteceu por volta das 8h40. Segundo moradores, a árvore, que tinha mais de 100 anos, quebrou ao meio e destruiu parte da residência atingida. A quadra onde ocorreu o acidente segue interditada e o trânsito foi desviado pela Rua Cádiz. A região também ficou sem energia elétrica após a queda da árvore.

O dono da casa atingida, Jaílson Barros Dias, de 65 anos, afirmou que moradores da região pediam à prefeitura a retirada da árvore havia mais de 10 anos. “Ela caiu em cima da casa e destruiu a frente. A gente estava numa guerra com a prefeitura há mais de 10 anos pedindo a retirada”, relatou. A mulher ferida foi encaminhada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento Comunitário) da Vila Almeida e deverá ser transferida para a UPA Leblon para realização de raio-X.

Licínio Saulo Machado, de 66 anos, que atua com diácono em uma igreja ao lado da árvore, explicou que a paineira já apresentava risco desde fevereiro, quando um galho caiu no local. Segundo ele, um pedido foi encaminhado à prefeitura e, no dia 30 de março, houve autorização para manejo da árvore após vistoria técnica. “A Energisa também foi comunicada. Nós colocamos cones e proibimos o estacionamento por causa do risco”, afirmou.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar, da Defesa Civil e da Energisa seguem no local realizando os trabalhos de retirada da árvore. O gerente de operações da Defesa Civil, Alex Buytendorp, informou que as equipes foram acionadas por volta das 11h para auxiliar na ocorrência. “É um processo grande, que demanda muitas mãos. Nós fomos acionados para auxiliar na retirada dessa árvore junto com o Corpo de Bombeiros. A Energisa também foi acionada”, disse.

A paineira-rosa, conhecida cientificamente como Ceiba speciosa, é uma árvore nativa do Brasil famosa pela floração rosa-clara e pelo tronco espinhoso. A espécie pode atingir entre 15 e 30 metros de altura.

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