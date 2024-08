Lula se reúne com líderes Guarani-Kaiowá de MS e promete resolver conflitos em terras indígenas até o fim do mandato

Na manhã deste sábado (10), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou com ministros e lideranças Guarani-Kaiowá de Mato Grosso do Sul para discutir a situação dos territórios indígenas da etnia, no município de Douradina (MS). O encontro aconteceu em um momento crítico, após uma série de episódios violentos que deixaram 10 indígenas feridos.

Lula recebeu uma comitiva de 10 integrantes Guarani-Kaiowá, reafirmando o compromisso de seu governo em solucionar os conflitos nas terras indígenas até o final de seu mandato. Durante a reunião, o presidente destacou que já havia determinado o início de uma força-tarefa governamental para acompanhar a situação das terras demarcadas na região e aumentar a segurança dos povos indígenas.

“Vamos resolver essa situação antes do fim do meu mandato”, prometeu Lula aos líderes Guarani-Kaiowá. Os representantes indígenas relataram ao presidente os ataques violentos que vêm ocorrendo em Douradina, enfatizando a necessidade urgente de ações para proteger suas comunidades.

Além desse encontro, Lula mencionou, em um evento recente, sua gratidão aos povos indígenas pelo apoio que recebeu em sua trajetória política, destacando a importância desses grupos em sua vitória presidencial. No final de julho, durante uma visita a Corumbá (MS) para acompanhar ações de combate aos incêndios no Pantanal, o presidente também realizou uma breve reunião com representantes dos povos Guató e Guarani-Kaiowá.

Participaram da reunião deste sábado o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macêdo; a ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara; o ministro da Secretaria Extraordinária para Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta; e a presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), Joenia Wapichana.

