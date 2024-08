Prazo para explicações de Bolsonaro e Valdemar Costa Neto sobre encontro em convenção termina neste sábado

O ex-presidente Jair Bolsonaro e o presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, têm até este sábado (10) para esclarecerem se mantiveram contato durante uma convenção partidária em São Paulo, conforme exigido pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A solicitação faz parte de uma investigação que apura uma suposta tentativa de golpe de Estado durante as eleições presidenciais de 2022.

Valdemar Costa Neto já se manifestou, afirmando que esteve presente no evento, mas não teve nenhum encontro com Bolsonaro. No entanto, até o momento, Bolsonaro não apresentou sua resposta à solicitação do ministro Alexandre de Moraes, responsável pela investigação.

O ministro Moraes havia proibido qualquer comunicação entre Bolsonaro e Costa Neto, mas no último sábado (3), ambos participaram da convenção do MDB que oficializou a candidatura de Ricardo Nunes à reeleição para a Prefeitura de São Paulo, levantando suspeitas de um possível descumprimento da ordem judicial.

Agora, com o prazo se encerrando, a expectativa recai sobre a resposta de Bolsonaro e as possíveis consequências jurídicas caso tenha havido uma violação da proibição imposta pelo STF. A investigação continua a ser um ponto de tensão no cenário político nacional, especialmente em meio às investigações relacionadas às eleições de 2022.

Com informações do SBT News

