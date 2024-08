Homem é baleado pelas costas e morre em hospital de Dourados

Um homem identificado como Juarez Francisco Miguel, de 61 anos, foi baleado pelas costas na noite desta sexta-feira (9) em Ivinhema, a 289 quilômetros de Campo Grande. Apesar de ter sido socorrido pelo Corpo de Bombeiros, Juarez não resistiu aos ferimentos e faleceu na manhã deste sábado (10) às 6h40, no Hospital da Vida, em Dourados.

Segundo informações preliminares obtidas pelos Bombeiros de Ivinhema, Juarez foi atingido por um disparo de arma de fogo que entrou pelas costas, acertou a nuca e saiu pelo olho. No entanto, o delegado responsável pelo caso, Gustavo Oliveira, não confirmou a dinâmica exata do ferimento, pois o laudo oficial do Instituto Médico Legal (IML) ainda não foi concluído.

A ocorrência foi inicialmente reportada aos bombeiros como um atropelamento, já que Juarez foi encontrado caído ao lado de uma roda de caminhão no Bairro Piravevê, uma área central de Ivinhema. No entanto, ao chegar no local, a equipe descobriu que a vítima apresentava um ferimento de arma de fogo e imediatamente o encaminhou para o hospital.

A polícia local já possui um suspeito do crime, que seria um colega de trabalho de Juarez. A motivação para o disparo ainda está sob investigação, e as autoridades continuam trabalhando para esclarecer os detalhes do caso.

