Estudantes de MS receberão treinamento para lidar com emergências e desastres naturais

Na próxima segunda-feira (12), alunos das escolas estaduais de Mato Grosso do Sul participarão de um treinamento voltado para situações de emergência e desastres naturais. A capacitação será realizada pela Defesa Civil, como parte do projeto “Defesa Civil nas Escolas”, lançado em 2023 em parceria com a Secretaria Estadual de Educação (SED).O programa será implementado em 50 escolas estaduais, onde professores e alunos receberão palestras sobre primeiros socorros, prevenção de incêndios, evacuação de emergência e outros procedimentos essenciais para enfrentar situações de risco.

Hugo Djan, coordenador-geral da Defesa Civil de Mato Grosso do Sul, destacou a importância da iniciativa. “Essa é uma ação inovadora que coloca a segurança e o bem-estar da comunidade escolar em primeiro lugar. Além disso, prepara os alunos para serem corajosos e resilientes em situações de emergência,” afirmou Djan.

Desde a implementação do programa, os resultados têm sido promissores. As crianças e adolescentes capacitados estão se tornando agentes de mudança em suas comunidades, disseminando conhecimentos e boas práticas que podem salvar vidas. “Estamos muito orgulhosos dos resultados positivos que apresentamos desde a implementação do Programa Defesa Civil nas Escolas no ano passado,” acrescentou Djan.

Além do treinamento prático, o programa também inclui a conscientização sobre a prevenção e o planejamento familiar em casos de emergência, incentivando a participação ativa das famílias. A iniciativa busca criar uma cultura de prevenção e segurança que envolva toda a comunidade escolar e seus familiares, reforçando a importância de estarem preparados para agir em situações críticas.

