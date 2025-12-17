Lula reúne ministério pela última vez no ano e saída de até 20 ministros é prevista até abril

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realiza nesta quarta-feira (17) a última reunião ministerial do ano, em um momento marcado pelo início das articulações políticas para as eleições de 2026. O encontro acontece na Granja do Torto, em Brasília, e reúne os 38 ministros que compõem o primeiro escalão do governo federal.

A reunião teve início às 9h e tem como objetivo fazer um balanço dos três anos de gestão, além de alinhar a estratégia política e de comunicação do governo para o próximo período. A expectativa do Palácio do Planalto é de que o encontro se estenda até o início da tarde, seguido de uma confraternização entre os integrantes do governo, simbolizando o encerramento do ciclo anual de trabalho.

Segundo estimativas de fontes do governo ouvidas pelo SBT News, cerca de 20 dos 38 ministros devem deixar seus cargos até abril de 2026, prazo legal de desincompatibilização para quem pretende disputar eleições. O número, no entanto, ainda pode variar conforme decisões estratégicas do presidente e negociações políticas nos estados.

Como é tradicional, Lula deve abrir e encerrar a reunião. A avaliação de assessores é de que o presidente reforçará a necessidade de defesa pública das ações do governo, com ênfase na condução da economia, nos programas sociais e em propostas de forte apelo popular junto ao eleitorado.

Desta vez, apenas alguns ministros devem ter espaço para fala. São esperadas manifestações do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e de titulares de pastas centrais na articulação política, econômica e institucional do governo.

Nos bastidores, a orientação é para que ministros com viabilidade eleitoral deixem a Esplanada e passem a atuar diretamente na formação de palanques estaduais, com foco na ampliação da base aliada no Congresso Nacional. A prioridade recai sobre as disputas por vagas no Senado e na Câmara dos Deputados.

Além de projetar o cenário para 2026, a reunião ministerial também funciona como um termômetro interno da gestão. É nesses encontros que o presidente sinaliza o tom político que espera de seus auxiliares e define diretrizes para a atuação do governo nos meses seguintes.

Com informações do SBT News

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais