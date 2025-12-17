Homem é preso por posse ilegal de armas, violência doméstica e crime ambiental, em Anaurilândia

A Delegacia de Anaurilândia prendeu em flagrante um homem investigado por prática de ameaças, inclusive com disparo de arma de fogo, no contexto de violência doméstica. Ele já era investigado por um caso de abigeato ocorrido na zona rural da região.

No local, a equipe policial manteve contato com a companheira do suspeito, que confirmou os fatos e relatou comportamento agressivo do suspeito, especialmente quando sob efeito de bebida alcoólica, bem como episódio recente de disparo de arma de fogo que a obrigou a buscar abrigo na residência de vizinhos. Questionada sobre a existência de armas, a mulher informou que o armamento estava no interior do imóvel e autorizou, de forma livre e espontânea, o ingresso da equipe policial para a realização de buscas.

Durante as diligências, foram localizadas e apreendidas duas armas de fogo, além de munições, espoletas e outros materiais correlatos, configurando situação de flagrante delito. Ainda no interior da residência, os policiais encontraram animais da fauna silvestre mantidos em cativeiro, entre eles um papagaio e outras aves, sendo acionada a Polícia Militar Ambiental para adoção das providências administrativas e legais cabíveis.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Anaurilândia, onde foram adotadas as providências legais, permanecendo à disposição da Justiça.