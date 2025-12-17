Secretários apresentam balanço e metas ao governador Eduardo Riedel em reunião na Capital

O governador Eduardo Riedel (PP) está reunido desde as 7h30 desta quarta-feira (17) com secretários estaduais e integrantes do alto escalão do governo para a apresentação dos resultados alcançados pelas pastas em 2025 e a definição das metas para 2026. O encontro ocorre em uma sala do Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande, e deve se estender por toda a manhã.

Durante a reunião, cada secretário dispõe de cerca de cinco minutos para expor o balanço de sua gestão ao longo do ano, destacando ações executadas, indicadores e avanços obtidos, além de apresentar os principais objetivos e desafios previstos para o próximo ano. Após as apresentações, há espaço para debates e alinhamentos entre o governador e a equipe.

A reunião faz parte do processo de avaliação interna do governo e tem como foco a análise dos resultados entregues à população, bem como o planejamento das políticas públicas que serão priorizadas em 2026. Riedel acompanha as exposições e discute com os auxiliares os rumos da administração estadual.

O encontro ocorre na reta final do ano de trabalho do governador. Riedel já comunicou à Assembleia Legislativa que ficará afastado para férias no período de 29 de dezembro a 16 de janeiro. Como o afastamento ultrapassa 15 dias, o vice-governador deverá assumir interinamente o comando do Estado, conforme prevê a legislação.

No ofício encaminhado aos deputados estaduais, o governador informa apenas que se ausentará do Estado durante o período.

