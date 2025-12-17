Mãos e pés amarrados: homem é preso por torturar o próprio filho de 12 anos em MS

A Delegacia de Tacuru prendeu em flagrante, um homem, que não teve a identidade divulgada, por tortura do próprio filho, um adolescente de 12 anos. O crime ocorreu em uma aldeia indígena localizada no município.

Segundo informações da polícia, a mãe do adolescente compareceu à Delegacia e relatou que, ao sair de casa rapidamente, deixou os dois filhos — um de 12 e outro de 8 anos — sozinhos na residência. Em determinado momento, o filho mais novo foi correndo até a mãe e informou que o pai das crianças, seu ex-companheiro, havia chegado embriagado ao local e amarrado os pés e as mãos do irmão mais velho.

Ao retornar para casa, a mãe encontrou o filho de 12 anos ainda amarrado, assustado e chorando. O adolescente confirmou à mãe que o próprio pai foi o autor da ação e que, além disso, teria quebrado uma garrafa de bebida alcoólica, passando a ameaçá-lo de morte.

Conforme narrado pela mulher, o autor teria praticado a violência como forma de represália, em razão de o adolescente ter solicitado pensão alimentícia. A mãe apresentou à Polícia Civil um vídeo que registrava a cena, reforçando a materialidade e a gravidade dos fatos.

Diante da denúncia, os policiais civis iniciaram imediatamente diligências para localizar o suspeito. Poucas horas depois, ele foi encontrado dentro da própria aldeia e preso em flagrante.

O delegado titular de Tacuru lavrou o auto de prisão em flagrante pelo crime de tortura, tendo em vista o intenso sofrimento mental infligido ao adolescente como forma de castigo, e representou pela prisão preventiva. Nesta quarta-feira (16), o autor passou por audiência de custódia, ocasião em que a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva.

A Polícia Civil reforça seu compromisso no enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes e destaca a importância das denúncias para a pronta atuação das forças de segurança.