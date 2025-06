Lula inicia visita de Estado à França com foco em acordos bilaterais, clima e cooperação internacional

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) embarcou na noite dessa terça-feira (3) para uma viagem oficial de uma semana à França, marcando a primeira visita de Estado de um chefe do Executivo brasileiro ao país europeu desde 2012, quando a então presidente Dilma Rousseff esteve em Paris.

A agenda de Lula começou nesta quarta-feira (4), com uma cerimônia de recepção no Pátio de Honra da Esplanada dos Inválidos. Logo depois, ele se encontrou com o presidente francês Emmanuel Macron no Palácio do Eliseu, onde ambos assinaram cerca de 20 atos bilaterais. Entre os acordos, destacam-se parcerias nas áreas de saúde, segurança pública, educação, ciência e tecnologia.

A reunião também serviu para reforçar o compromisso conjunto na luta contra as mudanças climáticas, em preparação para a COP-30, que será realizada no Brasil, em novembro deste ano.

Na quinta-feira (5), Lula será homenageado pela Academia Francesa, tornando-se apenas o segundo brasileiro da história a receber a honraria — a primeira foi concedida a Dom Pedro II, em 1872. Na sexta-feira (6), o presidente visitará uma mostra no Grand Palais dedicada ao Ano do Brasil na França e, na sequência, receberá o título de Doutor Honoris Causa da Universidade Paris 8.

Ainda na sexta, Lula participa de uma sessão do Fórum Econômico Brasil-França, que reunirá autoridades e empresários dos dois países para discutir transição energética, inovação, infraestrutura e oportunidades de investimento mútuo.

A agenda internacional inclui ainda uma visita a Toulon, onde Lula e Macron discutirão a cooperação no âmbito do Programa de Desenvolvimento de Submarinos (ProSub), e uma passagem por Lyon, onde o presidente visitará a sede da Interpol, hoje dirigida pelo brasileiro Valdecy Urquiza, delegado da Polícia Federal.

O encerramento da viagem será no sábado (8), com a participação do presidente em um evento sobre economia azul e conservação dos oceanos, em Mônaco. Depois, Lula seguirá para Nice, onde copresidirá, ao lado do primeiro-ministro da Grécia, Kyriákos Mitsotákis, a 3ª Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos — evento que reunirá lideranças de mais de 60 países.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais