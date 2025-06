Vereador já reuniu assinaturas para a abertura da CPI da Santa Casa

Quase metade dos membros da Câmara assinou o pedido de CPI apresentado por Rafael Tavares

O vereador Rafael Tavares (PL) anunciou nesta terç-feira que já conseguiu reunir 14 assinaturas de colegas parlamentares para a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) com foco na Santa Casa de Campo Grande ganhou força nesta terça-feira (3), com. O número ultrapassa o mínimo regimental de 10 apoios necessários para protocolar o pedido de abertura da CPI e coloca em pauta um dos temas mais sensíveis da saúde pública da capital: a crise financeira da principal unidade hospitalar da cidade.

O pedido de investigação vem na esteira do descumprimento de prazos por parte da administração da Santa Casa, que não respondeu a um requerimento de informações aprovado anteriormente pela Câmara Municipal. A solicitação pedia detalhes sobre a gestão financeira e administrativa do hospital, incluindo valores pagos em folha salarial, contratos com fornecedores de insumos e estrutura de despesas fixas e variáveis.

“Precisamos saber o porquê do colapso financeiro da Santa Casa. Isso aqui é como uma empresa. Se gasta mais do que arrecada, vai quebrar, e é exatamente o que está acontecendo”, afirmou Rafael Tavares durante a sessão plenária. Para o parlamentar, a falta de retorno demonstra não apenas uma gestão pouco transparente, mas também “uma afronta” ao trabalho do Legislativo municipal. “O povo quer respostas. Se a gente não tem respostas, a gente tem que buscar essas respostas. A CPI é o caminho”.

O presidente da Câmara, Epaminondas Neto, o Papy (PSDB), confirmou o trâmite do requerimento e destacou que, apesar da ausência de retorno, a Santa Casa não se negou oficialmente a prestar esclarecimentos.

“Não temos prerrogativa de demandar informação de uma entidade privada, mas a Santa Casa tem relação direta com o poder público, então esperamos esse retorno. Eles pediram dilatação de prazo e mesmo assim não entregaram. Agora, com as assinaturas, o pedido pode avançar”, explicou Papy.

A coleta das assinaturas continua ao longo da semana, mas, com 14 apoios já garantidos, a expectativa é de que o requerimento seja protocolado em breve para análise da Mesa Diretora e, em seguida, seja lido em plenário. Caso aprovada, a CPI da Santa Casa será a segunda da atual legislatura — a primeira, que apura irregularidades no Consórcio Guaicurus, segue em andamento. A Câmara Municipal agora se prepara para os próximos passos: a leitura oficial do requerimento e a indicação dos membros que irão compor a comissão.

